Cronología del crimen de empresario Jorge Hernando Uribe: fue a un restaurante y apareció calcinado

El trágico hallazgo del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, acontecido el 11 de abril de 2025, se ha convertido e uno de los crímenes sin resolver que mayor inquietud despiertan actualmente en Colombia. El sujeto fue visto con vida por última vez el pasado 6 de abril, cuando se dirigía hacia un restaurante ubicado en el norte de Cali. Solo cinco días después, en circunstancias que todavía se desconocen, el hombre fue hallado sin vida, desmembrado, y con partes de su cuerpo semicalcinadas. ¿Qué ocurrió y quién fue el responsable de su muerte?



6 y 7 de abril: el día de la desaparición y los primeros reportes de su familia

La misteriosa desaparición del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano comenzó el pasado 6 de abril en Cali. De acuerdo con las autoridades, la última vez que se le vio con vida fue en el restaurante El Rincón de Belén, ubicado en el norte de la ciudad. En ese lugar, Uribe Bejarano habría estado acompañado por su hermano, Juan Carlos Uribe Vejarano, quien fue capturado en relación con este caso, aunque recientemente quedó en libertad.

Posteriormente, hacia las 4 de la tarde de ese mismo día, la señal del celular del empresario indica que se desplazó hacia el sur de Cali. A partir de ese momento, no se volvió a tener contacto con él, lo que encendió las alarmas en su círculo cercano.

No fue sino hasta el día siguiente, el 7 de abril, que la familia comenzó a actuar ante su ausencia. Según el testimonio de la hija del empresario, fue en esa fecha cuando sus parientes la contactaron para informarle sobre la desaparición de su padre. Con ese aviso se activó la búsqueda oficial de Jorge Hernando Uribe Bejarano, dando inicio a una investigación que, hasta hoy, sigue sin arrojar respuestas definitivas.



11 y 23 de abril: el día del hallazgo y primera captura

El 11 de abril se reportó el hallazgo del cadáver del empresario de 74 años. La Fiscalía, Policía y Ejército encontraron los restos desmembrados y calcinados de Jorge Hernando en la vereda El Estero, del corregimiento de Navarro en el sur de la ciudad de Cali. Ese mismo día también se encontró la camioneta del hombre en la parte trasera de su vivienda.



Ya para el 23 de abril se efectuó la primera captura. En ese momento, según la Fiscalía, se capturó a Brian Eduardo Garcés, de 32 años, por su presunta participación en la desaparición y homicidio de Uribe Bejarano. Al momento de su captura, este joven portaba algunos elementos que serían propiedad de la víctima. y, aunque fue llevado a la cárcel, no aceptó los cargos.

Y finalmente, el pasado jueves 18 de abril, se lleva a cabo la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano en la biblioteca departamental de Cali. Se ordena su captura como presunto sospechoso de la muerte de su propio hermano. Sin embargo, tras las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez le otorgó la libertad al no demostrarse con pruebas suficientes su supuesta participación en este crimen.

Alejandra Uribe, hija del empresario de 74 años, aseguró en Noticias Caracol que las últimas personas que estuvieron departiendo con su padre fueron Juan Carlos y Lucero Uribe Bejarano, en el restaurante El Rincón de Belén, durante momentos previos a que el hombre, supuestamente, fuera entregado a los sicarios. "Él (hermano de su padre) fue la última persona que estuvo con mi padre. Él fue a almorzar con mi papá y después de almorzar fue que fue entregado mi papá para que lo asesinaran", dijo la hija del hombre asesinado.

Al día siguiente, el 7 de abril, la familia notó su ausencia. Quienes recibieron ese primer aviso fueron los hermanos del empresario, Juan Carlos y Lucero Uribe Bejarano. Según la versión inicial de ambos hermanos, dos días antes de su desaparición lo habrían invitado al apartamento de Lucero para que pasara esas dos noches, versión que confirma la hija de Jorge Hernando.

"Pues fue un día supremamente duro en donde de repente me llaman y me dicen que mi papá no ha llegado a la casa, que no lo encuentran. A mí me dijo eso mi tío Toño Uribe, es con el que yo hablo y desde ahí ya empiezo yo a buscarlo por todas partes, por todas las redes y con todos los amigos cercanos, pero definitivamente pues fue una búsqueda totalmente fallida", dijo la hija a este medio de comunicación.

El cuerpo de Jorge Hernando fue hallado semicalcinado y desmembrado junto a su vehículo abandonado el 11 de abril. "El primer hombre fue el que capturaron en el sitio donde estaba eh las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos", agregó la hija entrevistada.

En las audiencias de la Fiscalía Reveló pruebas como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, videos, chat y testimonios que según la investigación vincularían a Juan Carlos Uribe Bejarano con los autores materiales del homicidio. Por esta razón, Juan Carlos Uribe fue capturado y judicializado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Sin embargo, a pesar de las pruebas reveladas por la fiscalía, un juez de función de control de garantías de Cali lo dejó en libertad al considerar que varias de esas pruebas no lo vincularían directamente con el homicidio.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

