Precio del dólar en Colombia hoy, 3 de agosto de 2026: el mes arranca con TRM muy baja

El dólar comenzó agosto en uno de los niveles más bajos registrados durante 2026. Para este lunes 3 de agosto, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $3.144,14, manteniéndose en los mismos valores con los que inició el mes durante el fin de semana. La cotización actual confirma la tendencia bajista que marcó el comportamiento de la divisa estadounidense durante julio, mes en el que el peso colombiano ganó terreno frente al dólar y llevó la tasa de cambio a mínimos que no se observaban desde hace varios meses.

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La TRM vigente para el 3 de agosto es de $3.144,14 por dólar. Al compararla con la registrada el pasado jueves 30 de julio, cuando la tasa fue de $3.206,18, se observa una diferencia de aproximadamente $62,04 menos por cada dólar. Esto significa que quienes necesitan comprar dólares encuentran un precio inferior al observado apenas unos días atrás. También refleja que la tendencia descendente del mercado cambiario logró mantenerse al cierre de julio y en el comienzo de agosto. La diferencia resulta relevante porque el mercado venía mostrando una reducción constante durante las últimas semanas del mes anterior, llevando la tasa a niveles cercanos a los 3.100 pesos.



Así se comportó el dólar durante julio de 2026

Julio fue un mes de fuertes descensos para la moneda estadounidense en Colombia. La tasa arrancó el 1 de julio en $3.440,83 y terminó el 31 de julio en $3.132,42, lo que representa una caída acumulada de $308,41 durante el mes. La variación equivale a una reducción cercana al 8,96 %. En términos prácticos, el mercado cambió por completo entre el comienzo y el final del mes. Mientras en los primeros días de julio el dólar se mantenía sobre los 3.400 pesos, al cierre ya se encontraba cerca de los 3.100 pesos. El promedio mensual de la TRM fue de $3.268,95, cifra que también quedó por encima de la cotización observada actualmente. Esto muestra que el dólar terminó julio más barato que la mayor parte de las jornadas registradas durante ese período.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.130 $3.300 Medellín $3.340 $3.440 Cali $3.150 $3.350 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.220 $3.260 Pereira $3.730 $3.800

El euro terminó la semana pasada en los 1,15 dólares pese a nueva subida del petróleo

El euro se mantuvo este viernes en los 1,15 dólares al depreciarse un 0,19 %, hasta los 1,1505 dólares, ante la subida del petróleo, pues el barril de brent alcanzó los 90 dólares, y el repunte de la inflación en la zona euro hasta el 2,9 %. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1505 dólares, por debajo de los 1,1509 dólares de la última hora de la negociación europea del jueves. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1485 dólares, valor superior al de la víspera (1,1476 dólares).

La moneda única se depreció ligeramente frente al billete verde en una jornada en la que el barril de brent llegó hasta los 90 dólares en un contexto de enquistamiento en el conflicto del Golfo entre Estados Unidos e Irán. El euro también perdió ligeramente entidad ante el dólar después de que la inflación de la eurozona repuntara una décima en julio, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,9 %, tras el único retroceso de junio. Junio es el único mes en lo que va de año en el que se registró un descenso en la inflación, según el dato preliminar de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, publicado este viernes. La energía volvió a ser el componente con mayor inflación, con una tasa del 10 % en julio, frente al 8,5 % de junio, en un contexto de precios de los combustibles todavía marcados por la guerra en Oriente Medio. El jueves la decisión de la Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés en Estados Unidos, lo que también contribuyó a que el euro se situara por encima de los 1,15 dólares.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL