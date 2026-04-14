Precio del dólar hoy 14 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio del dólar en Colombia para este martes 14 de abril de 2026 quedó fijado en $3.608,10, según la Tasa Representativa del Mercado publicada por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado cambiario del lunes. Si se compara el precio del dólar de hoy con la TRM del lunes 13 de abril, el cambio es directo. Ayer la tasa oficial estuvo en $3.631,49. El retroceso de un día para otro fue de $23,39, lo que equivale a una caída diaria de 0,64 %.



En términos prácticos, hoy se necesitan casi veinticuatro pesos menos para comprar un dólar frente a lo que costaba en la jornada anterior, un ajuste que no es menor cuando se mira en un solo día de mercado. Al revisar lo que ha pasado en abril, el precio del dólar muestra una trayectoria descendente desde el inicio del mes. El 1 de abril de 2026 la TRM arrancó en $3.660,10. Con el dato de hoy, la diferencia acumulada es de $52,00 a la baja, lo que representa un ajuste negativo de 1,42 % en lo que va del mes.

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En ese recorrido de abril, el precio del dólar ha tenido variaciones diarias, pero dentro de un rango definido. El máximo del mes se registró el 8 de abril, cuando la TRM llegó a $3.678,19. Desde ese punto hasta hoy, la reducción acumulada alcanza $70,09, una corrección cercana al 1,9 % frente a ese máximo mensual. El mínimo de abril, hasta ahora, corresponde justamente a la jornada de este martes 14, con los $3.608,10 vigentes hoy.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.680 Medellín $ 3.560 $ 3.710 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 13 al 17 de abril?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el resultado de las negociaciones diplomáticas del fin de semana en Islamabad será el principal catalizador de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier avance diplomático concreto podría revertir rápidamente esta dinámica, generando un alivio significativo para las monedas emergentes latinoamericanas".

Añade: "Si se retoman las negociaciones y se logra una desescalada efectiva con la reapertura del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, consolidarían su recuperación reciente. Bajo este escenario, el peso colombiano se apreciaría hacia niveles de $3.550-3.600, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".



No obstante, "si el bloqueo al Estrecho de Ormuz se materializa plenamente y las negociaciones colapsan, el petróleo podría escalar hacia USD 115-125 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 35 puntos y los commodities volverían a estar bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.800-3.850, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes superaría cualquier beneficio derivado de los elevados precios del crudo”, indica el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL