Precio del dólar hoy 19 de junio de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar en Colombia para este viernes, 19 de junio de 2026, está definido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.459,53, valor certificado con base en las operaciones del mercado cambiario registradas el día hábil anterior.



Al comparar con la jornada inmediatamente anterior, se observa un incremento. El 18 de junio de 2026 el dólar cerró con una TRM de $3.439,91, lo que significa que el valor vigente sube $19,62 en un solo día, con una variación de 0,57 %. El comportamiento del dólar durante junio de 2026 muestra una tendencia clara a la baja.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mes comenzó el 1 de junio con una TRM de $3.678,15, mientras que para el corte del 19 de junio el valor se ubica en $3.459,53. Esto implica una disminución acumulada de $218,62, equivalente a una variación de-5,94 % en lo corrido del periodo.

A comienzos de la segunda semana de junio el dólar aún se mantenía por encima de los $3.580, como el 10 de junio cuando alcanzó $3.581,46, y luego inició una serie de descensos continuos. Para el 12 de junio ya había bajado a $3.513,54, y el 17 de junio marcó uno de los niveles más bajos recientes con $3.427,07. Desde ese punto, el valor ha mostrado ligeras recuperaciones, como la subida del 19 de junio, pero sin cambiar la tendencia estructural del mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.600 $ 3.660 Medellín $ 3.610 $ 3.730 Cali $ 3.400 $ 3.660 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.530 $ 3.590 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El precio del dólar en Venezuela supera los 600 bolívares en el mercado oficial

Un dólar cuesta este jueves en Venezuela 602,33 bolívares en el mercado oficial, luego de que la tasa promedio superara la barrera de los 600 en las operaciones cambiarias de la banca, en un país donde la divisa estadounidense es la principal referencia para fijar precios.



El dólar ha aumentado un 8,64 % este mes, desde 554,42 bolívares, y un 99,8 % en lo que va de año, que empezó con un precio de 301,37 bolívares, según las tasas difundidas por el Banco Central de Venezuela (BCV).



La cotización del dólar acumula una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento del bolívar, la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han pedido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

Publicidad

La moneda local ha perdido la mitad de su valor frente al dólar en lo que va de año en el mercado oficial. Los expertos advierten que la subida del dólar también tiene un impacto en los precios por la correlación de estos con la moneda norteamericana, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación que sufrió el país entre 2017 y 2021.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL