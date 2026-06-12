Precio del dólar en Colombia hoy, viernes 12 de junio de 2026: TRM sigue bajando.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia registró una nueva disminución este viernes 12 de junio de 2026, ubicándose en $3.513,54 por dólar, una variación a la baja de $53,57 frente a la jornada anterior, cuando la TRM se ubicó en $3.567,11. El dato fue certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia y refleja la continuidad de una tendencia de ajuste en el precio de la divisa frente al peso colombiano durante las últimas jornadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con este resultado, el dólar estadounidense mantiene un comportamiento descendente si se observa el movimiento de los últimos días. El valor actual también se sitúa por debajo de los niveles registrados hace una semana, cuando la moneda se encontraba cerca de los $3.565,32. En comparación con los últimos 30 días, la reducción acumulada supera los $260, lo que equivale a una variación cercana al 6,9%.

Publicidad

Si se amplía el análisis al inicio del año, la diferencia es aún más marcada. La TRM ha caído alrededor de $243 frente al 1 de enero de 2026, cuando el dólar se encontraba en niveles cercanos a $3.757. En la comparación anual, el descenso es mayor, con una reducción aproximada de $677 frente a los valores observados hace doce meses, cuando la divisa superaba los $4.190.

Dólar en Colombia alcanzó precio que no se veía desde 2019

El mercado cambiario colombiano cerró la jornada del 11 de junio de 2026 con un hecho relevante: el dólar alcanzó un precio de $3.485, el nivel más bajo en casi siete años. Este comportamiento marca un hito en la dinámica de la tasa de cambio y refleja una combinación de factores internos y externos que han fortalecido al peso colombiano frente a la divisa estadounidense.

Publicidad

El último registro similar, según datos de la Superintendencia Financiera, se había dado en octubre de 2019, cuando el dólar se ubicó en niveles cercanos a los $3.480. Desde entonces, la moneda estadounidense había mantenido una tendencia alcista con episodios de volatilidad, especialmente durante la pandemia y los años posteriores.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D. C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.

Publicidad

El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.

Publicidad

Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

vgomezgo@caracoltv.com.co