Dólar hoy en Colombia: cuál es el precio de la divisa en pesos este miércoles 31 de diciembre

En el último día de este 2025, el mercado cambiario en Colombia registró movimientos significativos durante la jornada de este miércoles 31 de diciembre. Tras varias sesiones de estabilidad y tendencia a la baja, el dólar estadounidense nuevamente mostró un repunte en su cotización, impulsado por ajustes de portafolio típicos de fin de año y una reducción en la liquidez del mercado.

Comportamiento de la jornada: del mínimo al rebote

La moneda extranjera llega a mitad de semana con una dinámica a la alta.Según el reporte oficial, el dólar cerró la jornada con un alza, ubicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día en $3.757,08. Este movimiento representa un incremento tras haber tocado niveles cercanos a los $3.716 en sesiones previas, consolidando un "rebote" técnico en los últimos días hábiles del año.

El dólar subió un 1.90% esta semana; sin embargo, al comparar el precio actual con el de hace un año, se nota una caída del 12.56%. Esto confirma que, pese a pequeñas subidas recientes, la moneda sigue perdiendo fuerza con el tiempo.



Factores que movieron la aguja

Analistas económicos señalan que este comportamiento responde a una mezcla de factores internos y externos:



Ajustes de fin de año: Los inversores y entidades bancarias realizan cierres de posiciones y rebalanceo de sus portafolios antes del cierre definitivo del calendario anual.

Los inversores y entidades bancarias realizan cierres de posiciones y rebalanceo de sus portafolios antes del cierre definitivo del calendario anual. Contexto de EE. UU.: Las políticas arancelarias y el fortalecimiento de la economía norteamericana bajo la administración de Donald Trump han mantenido la presión sobre las monedas emergentes.

Las políticas arancelarias y el fortalecimiento de la economía norteamericana bajo la administración de Donald Trump han mantenido la presión sobre las monedas emergentes. Tasas de interés: La expectativa frente a los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de la República sigue siendo el termómetro principal para el peso colombiano.

Precios de referencia en las principales ciudades

Para quienes necesitan comprar o vender divisas en casas de cambio, los precios promedio se mantuvieron en rangos competitivos, aunque con ligeras variaciones por región:



Ciudad Compra (Promedio) Venta (Promedio) Bogotá $3.740 $3.860 Medellín $3.650 $3.800 Cali $3.650 $3.820 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.730 $3.780 Pereira $3.730 $3.800

Perspectivas para el cierre del año

Se espera que para la primera semana de 2026, el mercado mantenga una liquidez reducida, lo que podría generar saltos bruscos en el precio ante cualquier noticia económica relevante. Por ahora, el peso colombiano cierra el año con una devaluación acumulada menor a la de sus pares regionales, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de los $3.800.

