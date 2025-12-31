Dólar hoy en Colombia: cuál es el precio de la divisa en pesos este miércoles 31 de diciembre

Publicidad
En el último día de este 2025, el mercado cambiario en Colombia registró movimientos significativos durante la jornada de este miércoles 31 de diciembre. Tras varias sesiones de estabilidad y tendencia a la baja, el dólar estadounidense nuevamente mostró un repunte en su cotización, impulsado por ajustes de portafolio típicos de fin de año y una reducción en la liquidez del mercado.
La moneda extranjera llega a mitad de semana con una dinámica a la alta.Según el reporte oficial, el dólar cerró la jornada con un alza, ubicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día en $3.757,08. Este movimiento representa un incremento tras haber tocado niveles cercanos a los $3.716 en sesiones previas, consolidando un "rebote" técnico en los últimos días hábiles del año.
El dólar subió un 1.90% esta semana; sin embargo, al comparar el precio actual con el de hace un año, se nota una caída del 12.56%. Esto confirma que, pese a pequeñas subidas recientes, la moneda sigue perdiendo fuerza con el tiempo.
Analistas económicos señalan que este comportamiento responde a una mezcla de factores internos y externos:
Para quienes necesitan comprar o vender divisas en casas de cambio, los precios promedio se mantuvieron en rangos competitivos, aunque con ligeras variaciones por región:
|Ciudad
|Compra (Promedio)
|Venta (Promedio)
|Bogotá
|$3.740
|$3.860
|Medellín
|$3.650
|$3.800
|Cali
|$3.650
|$3.820
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|Cúcuta
|$3.730
|$3.780
|Pereira
|$3.730
|$3.800
Se espera que para la primera semana de 2026, el mercado mantenga una liquidez reducida, lo que podría generar saltos bruscos en el precio ante cualquier noticia económica relevante. Por ahora, el peso colombiano cierra el año con una devaluación acumulada menor a la de sus pares regionales, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de los $3.800.
NOTICIAS CARACOL