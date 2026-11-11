Dorado Mañana hoy: resultados del miércoles 11 de noviembre de 2026

Los jugadores de El Dorado Mañana estuvieron atentos este miércoles 11 de noviembre de 2026 a la publicación de los resultados oficiales de uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Este juego, que hace parte de la familia de sorteos El Dorado, permite participar con apuestas de una, dos, tres o cuatro cifras y ofrece diferentes modalidades de premio para quienes logran acertar las combinaciones ganadoras.

En esta jornada ya fueron divulgadas las cifras oficiales correspondientes al sorteo matutino. Los participantes ahora podrán revisar sus tiquetes y verificar si consiguieron algún acierto dentro de las categorías de pago habilitadas por el juego.



Resultados de Dorado Mañana hoy, 11 de noviembre de 2026

Los resultados del sorteo de este miércoles fueron los siguientes:



Número ganador: 4587

Tres últimas cifras: 587

Dos últimas cifras: 87

Quinta balota: 6

Tras la divulgación oficial de las cifras, los apostadores pueden comparar los números registrados en sus comprobantes con el resultado del sorteo para determinar si obtuvieron algún premio.



Qué es el chance Dorado Mañana

El Dorado Mañana forma parte de los sorteos de la marca El Dorado, operada por GELSA a través de la red Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca. Se trata de una modalidad de apuestas permanentes que se ha consolidado entre las más seguidas por los jugadores debido a la frecuencia de sus sorteos y a las diferentes opciones de premio que ofrece.

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La dinámica consiste en seleccionar una combinación numérica que puede ir desde una hasta cuatro cifras. Una vez realizado el sorteo, el número escogido se compara con el resultado oficial para establecer los aciertos correspondientes. Uno de los elementos que distingue a este juego es la presencia de una quinta balota, una cifra adicional que complementa determinadas modalidades de apuesta y que suele ser consultada por los participantes inmediatamente después de cada sorteo.



Este sorteo se realiza de manera habitual de lunes a sábado, entre las 10:55 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Los domingos no hay jornada de juego para esta modalidad. Gracias a este horario, los resultados suelen conocerse durante las primeras horas del día, permitiendo que los jugadores consulten rápidamente si sus números resultaron favorecidos.



Plan de premios de Dorado Mañana

Uno de los aspectos más consultados por los participantes es el esquema de pagos. De acuerdo con la información divulgada para este juego, los premios se calculan con base en cada peso apostado. Las modalidades principales contemplan:



Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

Resultados recientes de Dorado Mañana

En los últimos sorteos se registraron las siguientes combinaciones oficiales:



10 de noviembre de 2026: 3872 y quinta balota 1.

9 de noviembre de 2026: 1187 y quinta balota 4.

7 de noviembre de 2026: 5903 y quinta balota 3.

6 de noviembre de 2026: 6382 y quinta balota 1.

5 de noviembre de 2026: 2781 y quinta balota 0.

Estos registros permiten observar la secuencia reciente de resultados de un juego que mantiene seguimiento diario entre miles de apostadores en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.



Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana

Los ganadores deben conservar el comprobante original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras. Para el cobro de premios se exige la presentación del tiquete válido y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los operadores autorizados. Además, para determinados montos es necesario presentar el documento de identidad y acreditar la mayoría de edad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL