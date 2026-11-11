Precio del dólar hoy 11 de noviembre de 2026 en Colombia: volvió a subir la TRM

El precio del dólar en Colombia continúa con movimientos al alza durante noviembre. Para este miércoles 11 de noviembre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia quedó en $3.297,07 por dólar estadounidense, tasa que también tendrá vigencia durante el 12 de noviembre. La cotización de hoy se ubica por encima de la registrada el martes 10 de noviembre, cuando la TRM fue de $3.269,88. La diferencia entre ambas jornadas es de $27,19 por dólar, equivalente a una variación cercana al 0,83 %.

Esto significa que una operación equivalente a USD 1.000 tiene una diferencia de aproximadamente $27.190 entre las dos jornadas. La subida también llevó a la divisa a su nivel más alto desde comienzos de octubre, después de varias semanas en las que permaneció por debajo de los $3.300.



Cómo se ha comportado el precio del dólar en noviembre de 2026

El comportamiento del dólar durante noviembre muestra una recuperación frente a los niveles observados al cierre de octubre. El mes comenzó con una TRM de $3.182,99, vigente entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre. Para el 10 de noviembre, la tasa había ascendido a $3.269,88, y ahora alcanza los $3.297,07 para el 11 de noviembre.

Publicidad

Tomando como referencia el inicio del mes y la tasa vigente hoy, el incremento acumulado es de $114,08 por dólar, lo que refleja una tendencia alcista durante los primeros once días de noviembre. Entre las tasas registradas durante el mes se encuentran valores de $3.221,19 el 5 de noviembre, $3.228,26 el 6 de noviembre, $3.237,83 el 9 de noviembre, $3.269,88 el 10 de noviembre y $3.297,07 el 11 de noviembre.



Octubre tuvo un comportamiento diferente al observado en noviembre. El mes arrancó con una TRM de $3.312,84 el 1 de octubre y terminó en $3.182,99 el 31 de octubre. La reducción acumulada fue de $129,85 por dólar durante ese periodo. A lo largo de octubre se registraron cotizaciones superiores a los $3.300, especialmente en los primeros días del mes. Sin embargo, posteriormente la tasa perdió terreno y llegó a ubicarse en niveles cercanos a los $3.150 antes de cerrar octubre en torno a los $3.183. Entre los registros destacados estuvieron los $3.307,73 del 2 de octubre, los $3.238,88 del 8 de octubre y los $3.166,91 del 30 de octubre.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread)

Bogotá $3.187 $3.284 $97 Cali $3.085 $3.265 $180 Cúcuta $3.250 $3.300 $50 Medellín $3.124 $3.241 $117 Pereira $3.150 $3.250 $100

Las cotizaciones de compra y venta del dólar presentan variaciones entre ciudades. En esta jornada, Cúcuta registra la menor diferencia entre el precio de compra y venta, con un spread de $50, mientras que Cali muestra la mayor brecha, con $180. En Bogotá, las casas de cambio compran dólares en promedio a $3.187 y los venden a $3.284. Por su parte, en Medellín la tasa de compra se ubica en $3.124 y la de venta en $3.241, mientras que en Pereira los precios promedio son de $3.150 para la compra y $3.250 para la venta.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL