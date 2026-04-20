Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

Este lunes 20 de abril de 2026, los apostadores en todo el territorio nacional mantienen su expectativa frente a uno de los juegos de azar con mayor tradición en el país: el Dorado Tarde. Como parte de la amplia oferta de sorteos que dinamizan la economía y el entretenimiento en Colombia, esta modalidad se destaca por su puntualidad y la transparencia en la generación de sus resultados, los cuales son seguidos diariamente por miles de ciudadanos que buscan transformar su suerte en realidad.



Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 20 de abril de 2026

A continuación, presentamos el reporte oficial correspondiente a la jornada de hoy:



Números ganadores : 3667

: 3667 La "Quinta" cifra: 8

¿Cómo participar del Dorado Tarde?

El sorteo Dorado Tarde se lleva a cabo habitualmente de lunes a sábado en el horario de las 3:30 p. m. Para garantizar la confianza de los participantes, el proceso se transmite en vivo a través de canales autorizados en YouTube, permitiendo una verificación inmediata de las balotas seleccionadas. Una vez finalizada la emisión, los números oficiales se ponen a disposición del público en portales informativos pocos minutos después. Es fundamental que los jugadores realicen la verificación copiando la combinación exacta anunciada, respetando la posición específica de cada dígito, ya que la secuencia completa es la que determina la validez del acierto.

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Estructura de premios y modalidades disponibles. La popularidad del chance El Dorado radica en la flexibilidad de sus apuestas y los atractivos márgenes de ganancia que ofrece según el reglamento vigente. Los premios se distribuyen bajo las siguientes categorías técnicas:



4 cifras directo: Quien acierte los cuatro números en el orden exacto recibe 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: Permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden, pagando 208 veces lo invertido.

3 cifras directo: Multiplica la apuesta por 400 veces.

3 cifras combinado: Otorga un pago de 83 veces el monto jugado.

2 cifras ('pata'): Paga 50 veces el valor de la apuesta.

1 cifra ('uña'): Ofrece un retorno de 5 veces la cantidad apostada.

Para hacer efectivo cualquier premio, es imperativo cumplir con las normativas de seguridad del operador. El tiquete debe presentarse en perfecto estado; si el boleto está roto, manchado, excesivamente doblado o presenta alteraciones que dificulten la lectura de los datos, el pago podría ser invalidado. Asimismo, es requisito indispensable que el cobro sea realizado por una persona mayor de edad con el reverso del documento debidamente diligenciado.

Para montos iguales o superiores a 100.000 pesos, el trámite se realiza exclusivamente en puntos autorizados bajo procedimientos de validación definidos. En el caso de apuestas digitales, se permite la transferencia electrónica tras confirmar la titularidad de la jugada y verificar la documentación del ganador. Se recuerda a los usuarios que todos los premios están sujetos a retenciones fiscales obligatorias según la ley vigente.



Contexto del lunes 20 de abril en el azar nacional Además del Dorado Tarde, este lunes la jornada de apuestas se complementa con sorteos como Antioqueñita Día (10:00 a. m.), Chontico Día (1:00 p. m.) y Dorado Mañana (10:58 a. m.), consolidando una oferta integral para los entusiastas del azar. La responsabilidad en el juego y la verificación cuidadosa de la quinta cifra en los sorteos que la incluyen siguen siendo las principales recomendaciones para todos los participantes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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