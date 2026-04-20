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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito, abandona la empresa tras 18 años

Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito, abandona la empresa tras 18 años

El gerente general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, anunció su retiro de la compañía tras casi dos décadas al frente. El ejecutivo compartió una carta dando la noticia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito, abandona la empresa tras 18 años
Carlos Mario Giraldo, gerente general del Grupo Éxito.
Colprensa

El gerente general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, dio a conocer que se retira de la empresa tras más de 18 años. "Han sido años llenos de retos, de satisfacciones, de grandes amigos, e innumerables aprendizajes", aseguró Giraldo Moreno en un comunicado.

El funcionario de la empresa anunció que estaría en el cargo hasta el próximo 30 de junio y compartió una carta de agradecimiento. "Con la satisfacción de haber contribuido a su consolidación comercial y a la construcción de un mejor país. Durante los últimos años tuve la satisfacción de acompañar la transición con el Grupo Calleja, ingreso que no tengo duda contribuirá a hacer del Grupo Éxito una compañía todos los días más competitiva, como se evidencia en sus resultados, con una evolución muy positiva", comenzó diciendo el ejecutivo.

Los logros del Grupo Éxito durante la gerencia de Carlos Mario Giraldo

Giraldo Moreno aseguró que está listo el equipo de transición y que "permanece al frente un equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna que garantiza solidez, innovación, pero igualmente una cultura de servicio e integridad. Hemos trabajado con Francisco y Carlos Calleja en la ejecución de una estrategia comercial focalizada en un surtido amplio y una potente propuesta de ahorro para nuestros clientes, así como la gradual unificación de las tiendas hacia las marcas Éxito y Carulla".

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El gerente también destacó el crecimiento en una de las mayores comercializadoras de ropa, "vistiendo literalmente al país con cerca de 45 millones de unidades vendidas anualmente, el 94% producidas orgullosamente en Colombia". El ejecutivo mencionó otros de los logros que se hicieron durante su gerencia: "Todo responde a un trabajo colectivo que comienza con la sonrisa y la pasión de nuestros compañeros y compañeras en las tiendas, en los centros de distribución, en las industrias de alimentos y textil y en las sedes administrativas".

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Por último, Giraldo Moreno le agradeció a sus compañeros en Grupo Éxito: "Gracias por su energía inagotable, alegría permanente y compromiso sin límites por el Grupo Éxito y por Colombia. Me han hecho recordar frecuentemente que 'estas posiciones son prestadas y sirven ante todo para servir'. Gracias a Ana Margarita, mi esposa, y a mis hijas que fueron siempre mi permanente soporte, especialmente en los momentos de dificultad. Estoy convencido de que el Grupo Éxito alcanzará nuevas cimas y mantendrá la innovación, diferenciación y eficiencia en su ADN".

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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