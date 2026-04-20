Resultados Super Astro Sol hoy, lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de expectativa, los colombianos vuelven su mirada al Super Astro Sol este lunes, 20 de abril de 2026. Como es tradición, el sorteo busca convertir los sueños y la suerte de miles de jugadores en realidad, consolidándose como uno de los juegos de azar más dinámicos y transparentes del país.

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A continuación, toda la información necesaria sobre el sorteo de hoy y las claves para entender cómo participar y cobrar sus premios.



Número ganador del 20 de abril

El sorteo, realizado bajo la supervisión de las autoridades competentes a las 2:30 p.m., ha dejado el siguiente resultado:



Número ganador:

Signo:

(Nota: este espacio se actualiza en tiempo real cuando se den los resultados del sorteo a las 2:30 p. m.)



¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar novedoso, operado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por Coljuegos. A diferencia de la lotería tradicional, este sistema funciona bajo la modalidad de "contrapartida": usted no comparte el premio con nadie más; si acierta, recibe el valor correspondiente según el plan de premios y su apuesta inicial.



¿Cómo participar?: Debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y combinarlo con uno de los 12 signos del zodiaco .

Debe elegir un número de (del 0000 al 9999) y combinarlo con uno de los . Valor de la apuesta: Es altamente accesible, permitiendo jugar desde $500 hasta $10.000 pesos por tiquete.

Es altamente accesible, permitiendo jugar desde pesos por tiquete. Horarios: El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y puede seguir la transmisión en vivo a través del Canal Uno o redes sociales.

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El éxito del Super Astro radica en su sencillez y en el retorno para el jugador. El multiplicador de su apuesta depende de cuántos números acierte:



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado.

Gana 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado.

Gana 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Si el resultado coincide con su tiquete, el procedimiento es claro:



Revisión: Asegúrese de que el tiquete esté en buen estado (sin tachaduras ni dobleces). Cobro de premios menores: Si el monto es bajo, puede reclamarlo directamente en cualquier punto autorizado de la red aliada. Premios mayores: Si el valor es significativo, debe acudir a las oficinas principales de la red (Su Red o SuperGIROS) presentando su documento de identidad y el tiquete original.

Recuerde que, por ley, los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Con años de historia en el mercado colombiano, el Super Astro ha logrado combinar la numerología con la astrología de una manera única. Más allá de la emoción del juego, es importante recordar que este sistema contribuye de forma directa a la financiación de la salud en Colombia, haciendo que cada apuesta, gane o no, tenga un impacto positivo en el bienestar social del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.