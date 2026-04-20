Resultados Sinuano Día hoy, lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

Inicia una nueva semana y, con ella, se renuevan las esperanzas de miles de colombianos que confían en su suerte a través del Sinuano Día. Este sorteo, emblemático de la región Caribe y con gran acogida en todo el territorio nacional, ha realizado su tradicional sorteo de la tarde hoy, lunes 20 de abril, consolidándose como una de las opciones más dinámicas y seguras del mercado de las apuestas permanentes.



Resultados del Sinuano Día este 20 de abril

Estos fueron los resultados que arrojó el sorteo de este lunes 20 de abril:



Número Ganador:

(Nota: este espacio se actualiza en tiempo real cuando se den los resultados del sorteo a las 2:30 p. m.)



Así se juega el Sinuano Día

El sorteo debe su nombre al majestuoso Río Sinú, corazón geográfico del departamento de Córdoba. Lo que comenzó como un juego regional, hoy es un fenómeno nacional gracias a su metodología sencilla y transparente. El sistema funciona mediante el uso de cuatro máquinas (baloteras) que seleccionan al azar un dígito cada una, conformando así la combinación ganadora de cuatro cifras que define a los afortunados de la jornada.

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Para los apostadores habituales, la puntualidad es clave. El sorteo Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, sin excepción de domingos o feriados, a las 2:30 p. m. La señal oficial es transmitida en vivo por el canal Telecaribe. No obstante, si no pudo sintonizar la pantalla chica, los resultados están disponibles de inmediato en los puntos de venta autorizados de la red SuperGIROS y Record, así como en las plataformas digitales más importantes del país.

Participar es sumamente accesible, una de las razones por las cuales el Sinuano es el "consentido" de las familias colombianas. Solo debe elegir un número del 0000 al 9999.



Tenmga en cuenta que no hay un precio fijo por billete; usted decide cuánto invertir. y por eso puede realizar apuestas desde los $500 pesos, ajustando el valor según su presupuesto y el premio que aspire a ganar.



Plan de premios del Sinuano Día

El esquema de incentivos está diseñado para premiar desde el acierto más simple hasta el más complejo:



Acierto de 4 cifras: Ganará 4.500 veces lo apostado.

Ganará 4.500 veces lo apostado. Acierto de 3 cifras: Ganará 400 veces lo apostado.

Ganará 400 veces lo apostado. Acierto de 2 cifras: Ganará 50 veces lo apostado.

Ganará 50 veces lo apostado. Acierto de 1 cifra (última): Ganará 5 veces lo apostado.

Guía para reclamar su premio

Si la fortuna estuvo de su lado este lunes 20 de abril, tome nota de estas recomendaciones:



Tiquete intacto: Mantenga su comprobante de apuesta en perfecto estado; cualquier tachadura o enmendadura invalidará el cobro.

Mantenga su comprobante de apuesta en perfecto estado; cualquier tachadura o enmendadura invalidará el cobro. Documentación: Diríjase a un punto oficial con su cédula de ciudadanía original.

Diríjase a un punto oficial con su cédula de ciudadanía original. Trámite legal: Si su premio supera el tope de ley (48 UVT), deberá realizar el cobro en las sedes principales de los concesionarios autorizados, donde se aplicará el descuento correspondiente por concepto de ganancia ocasional (20%).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.