Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

Este lunes, 20 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en Colombia, y especialmente en la región de la costa Caribe, se centra una vez más en el tradicional sorteo de La Caribeña Día. Este juego de azar se ha consolidado como uno de los más representativos del país, manteniendo una expectativa diaria gracias a su dinámica sencilla y la posibilidad de transformar pequeñas inversiones en premios significativos.



Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 20 de abril de 2026

A continuación, presentamos la información preliminar del sorteo de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

El sorteo de La Caribeña Día se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde y es transmitido en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales como YouTube, permitiendo a los participantes verificar sus boletos en tiempo real.



¿Cómo participar de la Caribeña Día?

Uno de los atractivos principales de este chance es la quinta cifra. Según las reglas establecidas, si un jugador acierta el número ganador de cuatro cifras y, adicionalmente, coincide con este quinto número, el valor de su premio aumenta considerablemente. Los apostadores pueden participar seleccionando un número entre el 0000 y el 9999. Las modalidades de apuesta son diversas y permiten ganar incluso con aciertos parciales:



Cuatro cifras (Directo o Superpleno): Se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: El premio se otorga si las cuatro cifras aparecen en cualquier orden.

Tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto o combinado.

Dos cifras ("Pata"): Coincidencia de las dos últimas cifras.

Una cifra ("Uña"): Acierto de la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Día?

Para aquellos que resulten favorecidos este lunes, es vital recordar que el tiquete original es el único soporte válido para el cobro. Este debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Las apuestas pueden realizarse desde montos tan bajos como $500 hasta los $10.000 pesos colombianos. El proceso de cobro está regulado por el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: Solo requiere el tiquete original y el documento de identidad con su copia. Entre 48 y 181 UVT: Además de lo anterior, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados. 182 UVT o más: Se requiere una certificación bancaria original (no mayor a 30 días) para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que puede tardar hasta ocho días hábiles.

Se recomienda siempre verificar los resultados a través de fuentes oficiales para evitar fraudes y asegurar que la información corresponda legalmente al sorteo del día.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.