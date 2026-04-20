Resultados Chontico Día hoy, lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Este lunes 20 de abril de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo diario, que mantiene una alta participación gracias a su facilidad de acceso y frecuencia.



Desde tempranas horas, crece la expectativa entre los jugadores que buscan acertar la combinación ganadora en este sorteo que se realiza todos los días a la 1:00 p. m., bajo supervisión y con transmisión en canales autorizados.

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Resultado del Chontico Día hoy, lunes 20 de abril de 2026

Tras completarse el sorteo, estos fueron los números ganadores de la jornada:

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los participantes verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de realizar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar el Chontico Día?

El Chontico Día permite a los jugadores participar con un número de cuatro cifras, lo que ofrece múltiples combinaciones posibles. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales, facilitando el acceso desde distintas regiones del país.



Modalidades de juego y premios

Una de las principales características de este chance es la variedad de formas de ganar. No es necesario acertar el número completo para obtener un premio. Estas son algunas de las opciones disponibles:

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Una cifra (uña): acierto de la última cifra

acierto de la última cifra Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

coincidencia de las dos últimas cifras Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras

acierto exacto de tres cifras Tres cifras combinado: en cualquier orden

en cualquier orden Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto

acierto exacto Cuatro cifras combinado: en cualquier orden

Cada modalidad permite ajustar el nivel de riesgo y el posible premio.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es fundamental conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que es el único respaldo válido para reclamar el dinero.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren verificación de identidad y cumplimiento de requisitos adicionales establecidos por el operador.

Tenga en cuenta que existe un plazo límite para reclamar los premios. Una vez vencido, el dinero no podrá ser entregado.

El Chontico Día sigue consolidándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de jugadores.

Paula Rozo

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