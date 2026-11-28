Los apostadores en Colombia siguen atentos al sorteo de Dorado Tarde correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026. Consulte a continuación la combinación ganadora, los detalles de verificación oficial y las recomendaciones legales para reclamar los premios de manera segura.



El sorteo de este juego de suerte y azar se lleva a cabo de lunes a sábado en horario vespertino, bajo la supervisión de las autoridades competentes y delegados encargados de garantizar la transparencia de cada balota extraída. Quienes adquirieron su formulario en los puntos autorizados del país deben revisar con detenimiento cada dígito registrado en el tiquete físico o comprobante electrónico.



¿Qué número cayó en Dorado Tarde hoy 28 de noviembre?

De acuerdo con el reporte oficial emitido tras el cierre de las apuestas de la jornada, el resultado principal del sorteo es el siguiente:



Números ganadores: 2208

2208 La “Quinta” cifra: 2

Las autoridades del juego recuerdan a los participantes que la validez de un acierto depende estrictamente de la coincidencia exacta entre los números impresos en el comprobante oficial y el acta divulgada por el operador autorizado. En caso de presentar tachaduras, enmendaduras o deterioro que impida la lectura clara del código de seguridad, el documento pierde su validez para efectos de reclamación.



¿Cómo reclamar un premio de chance en Colombia?

Cuando un jugador verifica que su combinación coincide con los resultados oficiales del sorteo, debe iniciar el trámite de cobro dentro de los plazos estipulados por la normativa colombiana vigente. El procedimiento varía según el monto obtenido:



Premios de menor cuantía: Si el valor ganado no supera los topes establecidos para pago inmediato en puntos de venta, el ciudadano puede acercarse directamente a cualquier oficina o punto autorizado de la red comercial donde realizó la apuesta. Allí deberá presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad vigente.

Si el valor ganado no supera los topes establecidos para pago inmediato en puntos de venta, el ciudadano puede acercarse directamente a cualquier oficina o punto autorizado de la red comercial donde realizó la apuesta. Allí deberá presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad vigente. Premios de mayor cuantía: Cuando la suma supera los límites de pago en ventanilla ordinaria, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales del operador o a las entidades financieras aliadas designadas para tal fin. En estos casos se exige presentar la cédula de ciudadanía original, el comprobante ganador sin alteraciones y diligenciar los formularios de conocimiento del cliente exigidos por las normas de control y prevención de lavado de activos.

De acuerdo con la legislación colombiana, el derecho al cobro de premios en juegos de suerte y azar prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Una vez vencido ese término, los recursos no reclamados se transfieren al sistema de salud pública, conforme a lo dispuesto por la ley.



Impuestos y retenciones por ganancias ocasionales

Quienes resulten favorecidos con premios significativos deben tener en cuenta las disposiciones tributarias aplicables en territorio colombiano. Según el Estatuto Tributario, los ingresos provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por concepto de ganancias ocasionales.

Cuando el monto del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año gravable, el operador o entidad pagadora aplica de manera automática una retención en la fuente equivalente al 20 % sobre el valor total ganado. Adicionalmente, dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza del juego, pueden aplicar descuentos adicionales destinados a la financiación del sector salud. Por esta razón, el valor neto consignado o entregado al ganador siempre refleja dichas deducciones legales obligatorias.

Publicidad

Importancia de jugar legal y consultar en Coljuegos

Las autoridades nacionales insisten en la importancia de realizar apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y regulados por Coljuegos, la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Jugar en plataformas o puntos legales ofrece dos garantías fundamentales para el ciudadano:



Respaldo en el pago de premios: Los concesionarios autorizados cuentan con reservas técnicas y pólizas que aseguran el desembolso efectivo de los recursos obtenidos por los apostadores, evitando fraudes o incumplimientos propios de las redes clandestinas. Aportes a la salud de los colombianos: Los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos legales son transferidos directamente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), contribuyendo a la atención médica de millones de personas en el país.

Para verificar si un punto de venta o portal web cuenta con autorización vigente, los usuarios pueden consultar el listado oficial publicado en el sitio web institucional de Coljuegos antes de efectuar cualquier transacción.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad