El peso colombiano es una de las monedas más fortalecidas en América Latina: ¿por qué?

El año 2025 se consolidó como un periodo de éxito excepcional para la economía colombiana, marcando un hito en los mercados internacionales. Durante este tiempo, el peso colombiano se posicionó como una de las moneda más fuertes de América Latina, alcanzando una revaluación cercana al 15% frente al dólar estadounidense. Este fenómeno no fue aislado, ya que el año fue generalmente positivo para las divisas de la región, pero el peso colombiano logró destacar por encima de sus pares más cercanos como el sol peruano o el real brasileño.



El fortalecimiento de la moneda nacional fue el resultado de una combinación de factores internos y una coyuntura global favorable. Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, explicó en Noticias Caracol que el contexto internacional jugó un papel crucial: "El dólar a nivel mundial tuvo una corrección importante también, en promedio un 10%, durante el año cayó contra el euro, contra la libra, contra el yen, contra el dólar australiano, contra los principales pares de monedas a nivel global, las monedas más fuertes". Sin embargo, el desempeño local superó la tendencia mundial, consolidando a Colombia en el primer puesto de apreciación regional.

Vieira agregó que "nosotros fuimos la que más nos apreciamos en toda la región, el peso colombiano, pero el peso mexicano, el real de Brasil, el peso chileno, se fortalecieron entre un 11-14% de enero a diciembre".

Diego Palencia, experto en mercado, indicó que el comportamiento del peso colombiano fue "muy cercano al movimiento de la divisa rusa, muy cercano y muy por encima del movimiento del peso mexicano".



El movimiento del dólar en Colombia durante 2025

Esta solidez se reflejó claramente en la tasa de cambio. Mientras que el 2 de enero de 2025 el dólar inició en 4.415 pesos, la moneda estadounidense cerró el año el 31 de diciembre en 3.757 pesos, evidenciando una caída significativa en su precio.



Los motores fundamentales de esta apreciación fueron el buen precio de los productos de exportación y el flujo histórico de remesas. Según el docente universitario y analista Henry Amorocho Moreno, el sector cafetero fue un pilar clave debido a contingencias climáticas en otros países productores. Amorocho señalo que "el caso de las exportaciones de café aumentaron en cuatro mil millones de dólares este año como producto que Colombia aprovechó las dificultades climáticas de Indonesia, de Tailandia, de Costa de Marfil y, desde luego, aumentó la producción cafetera, se convirtieron en exportaciones, ello en entradas de dólares y entraron nuevos dólares al país".



A esto se sumó el incremento en las transferencias de dinero desde el exterior, las cuales inyectaron liquidez a la economía y beneficiaron el consumo de los hogares. Al respecto, Amorocho precisó que "las remesas van a llegar a catorce mil millones de dólares, aumentan tres mil millones de dólares este año, eso desde luego incide en la apreciación de la tasa".

Este escenario permitió reducir el costo de las importaciones y dinamizar el mercado interno. No obstante, para mantener el equilibrio, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda proyectan para el 2026 un dólar promedio de 4.100 pesos, buscando proteger la competitividad de los exportadores sin frenar el motor del consumo interno.

