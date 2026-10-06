Embajada de EE. UU. en Bogotá abre nueva convocatoria laboral: así puede aplicar a las vacantes

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá dio a conocer una nueva oferta de empleo para incorporar talento a su sede en la capital. A través de su cuenta en la plataforma X la misión diplomática anunció la apertura de varias vacantes dirigidas a personas con perfiles operacionales, técnicos y profesionales.
Los salarios de las vacantes disponibles oscilan entre $30 y $140 millones al año, dependiendo del perfil al que pertenezca y al que aplique. Para algunas de las ofertas, la convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre del presente año.
¿Que oportunidades de empleo se encuentran disponibles?
- Conductor - Tramitador (Chauffeur - Expeditor)
- Plomero (Plumbing Maintenance Worker)
- Asistente de Producción Digital (Strategic Content Coordination Assistant)
- Especialista en Coordinación Estratégica de Contenido (Strategic Content Coordination Specialist)
- Ingeniero (Engineer)
- Especialista de Programa: Asesor en Entrenamiento de Aviación, Nacionalización y Búsqueda y Rescate (Program Specialist: Aviation Training, Nationalization and Search and Rescue Advisor)
¿Cómo realizar la postulación?
Para revisar los detalles de cada puesto e iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de la misión diplomática (https://co.usembassy.gov/jobs/), el cual direcciona al sistema de reclutamiento electrónico ERA del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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Al aplicar a través de la plataforma, los postulantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos y condiciones:
- Configuración técnica: la plataforma ERA exige tener activado el soporte de JavaScript en el navegador para que el buscador de vacantes y los formularios funcionen adecuadamente.
- Registro de usuario: debe crear una cuenta con un nombre de usuario y contraseña en el sistema.
- Tratamiento y transferencia de datos: al crear la cuenta, la persona acepta formalmente que su información personal será transferida, almacenada y procesada en servidores ubicados en los Estados Unidos, conforme a las políticas de retención e inspección del gobierno estadounidense.