Embajada de EE. UU. en Bogotá abre nueva convocatoria laboral: así puede aplicar a las vacantes

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá dio a conocer una nueva oferta de empleo para incorporar talento a su sede en la capital. A través de su cuenta en la plataforma X la misión diplomática anunció la apertura de varias vacantes dirigidas a personas con perfiles operacionales, técnicos y profesionales.

Los salarios de las vacantes disponibles oscilan entre $30 y $140 millones al año, dependiendo del perfil al que pertenezca y al que aplique. Para algunas de las ofertas, la convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre del presente año.



¿Que oportunidades de empleo se encuentran disponibles?

Conductor - Tramitador (Chauffeur - Expeditor)

Plomero (Plumbing Maintenance Worker)

Asistente de Producción Digital (Strategic Content Coordination Assistant)

Especialista en Coordinación Estratégica de Contenido (Strategic Content Coordination Specialist)

Ingeniero (Engineer)

Especialista de Programa: Asesor en Entrenamiento de Aviación, Nacionalización y Búsqueda y Rescate (Program Specialist: Aviation Training, Nationalization and Search and Rescue Advisor)

¿Cómo realizar la postulación?

Para revisar los detalles de cada puesto e iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de la misión diplomática (https://co.usembassy .gov/jobs/ ), el cual direcciona al sistema de reclutamiento electrónico ERA del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Publicidad

Al aplicar a través de la plataforma, los postulantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos y condiciones:

