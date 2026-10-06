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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Embajada de EE. UU. en Bogotá abre nueva convocatoria laboral: así puede aplicar a las vacantes

Embajada de EE. UU. en Bogotá abre nueva convocatoria laboral: así puede aplicar a las vacantes

La Misión de Estados Unidos en Colombia habilitó inscripciones para puestos de trabajo. El proceso requiere registro en la plataforma ERA y envío de datos conforme a normas del Departamento de Estado.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Oferta de empleo EE. UU.
Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá
Archivo

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá dio a conocer una nueva oferta de empleo para incorporar talento a su sede en la capital. A través de su cuenta en la plataforma X la misión diplomática anunció la apertura de varias vacantes dirigidas a personas con perfiles operacionales, técnicos y profesionales.

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Los salarios de las vacantes disponibles oscilan entre $30 y $140 millones al año, dependiendo del perfil al que pertenezca y al que aplique. Para algunas de las ofertas, la convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre del presente año.

¿Que oportunidades de empleo se encuentran disponibles?

  • Conductor - Tramitador (Chauffeur - Expeditor)
  • Plomero (Plumbing Maintenance Worker)
  • Asistente de Producción Digital (Strategic Content Coordination Assistant)
  • Especialista en Coordinación Estratégica de Contenido (Strategic Content Coordination Specialist)
  • Ingeniero (Engineer)
  • Especialista de Programa: Asesor en Entrenamiento de Aviación, Nacionalización y Búsqueda y Rescate (Program Specialist: Aviation Training, Nationalization and Search and Rescue Advisor)

¿Cómo realizar la postulación?

Para revisar los detalles de cada puesto e iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de la misión diplomática (https://co.usembassy.gov/jobs/), el cual direcciona al sistema de reclutamiento electrónico ERA del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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Al aplicar a través de la plataforma, los postulantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos y condiciones:

  1. Configuración técnica: la plataforma ERA exige tener activado el soporte de JavaScript en el navegador para que el buscador de vacantes y los formularios funcionen adecuadamente.
  2. Registro de usuario: debe crear una cuenta con un nombre de usuario y contraseña en el sistema.
  3. Tratamiento y transferencia de datos: al crear la cuenta, la persona acepta formalmente que su información personal será transferida, almacenada y procesada en servidores ubicados en los Estados Unidos, conforme a las políticas de retención e inspección del gobierno estadounidense.
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