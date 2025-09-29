En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Fondo Nacional del Ahorro presta hasta el 90% para comprar vivienda nueva o usada: tasas desde 7%

Fondo Nacional del Ahorro presta hasta el 90% para comprar vivienda nueva o usada: tasas desde 7%

Si usted tiene reportes negativos, pero ya se puso al día con la obligación, el FNA le puede prestar para comprar casa o apartamento si presenta el paz y salvo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de sept, 2025
Fondo Nacional del Ahorro presta hasta el 90% para comprar vivienda nueva o usada
