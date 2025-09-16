Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: puntos de atención

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, ha anunciado la realización de la Semana de la Vivienda Usada, una jornada nacional que se llevará a cabo del 15 al 21 de septiembre de 2025. Esta iniciativa tiene como propósito facilitar el acceso a vivienda usada mediante asesoría especializada, alternativas de financiación y orientación sobre trámites, todo desde los puntos de atención físicos y canales digitales del FNA.

La feria busca promover la adquisición de vivienda usada como una opción viable para quienes desean acceder a un inmueble con disponibilidad inmediata, ubicado en zonas urbanas consolidadas y con acceso a servicios públicos, transporte y comercio. La estrategia también incluye la promoción del crédito conjunto, una modalidad que permite a dos o más personas sumar ingresos para solicitar un crédito hipotecario.

“En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que cada familia tiene un sueño; nuestro propósito es ayudarles a convertirlo en hogar. Con la Semana de la Vivienda Usada queremos demostrar que pasar de sueño a dueño sí es posible con asesoría cercana y condiciones justas, pensadas para los colombianos”, informó Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.



¿Qué es la Semana de la Vivienda Usada?

La Semana de la Vivienda Usada es una jornada de atención intensiva organizada por el FNA, en la que se ofrece orientación personalizada a ciudadanos interesados en adquirir vivienda de segunda mano. Durante esta semana, los usuarios pueden acercarse a los puntos de atención del FNA en más de 20 ciudades del país para recibir asesoría sobre:



Revisión de documentación del inmueble

Proceso de compraventa

Alternativas de financiación

Simulación de crédito

Requisitos para radicación

Verificación de condiciones del crédito

La atención se prestará de lunes a domingo, en horario extendido, con el fin de facilitar el acceso a quienes no pueden acudir en días hábiles.



Fechas y horarios de la Semana de la Vivienda Usada

Como ya se mencionó, la feria se desarrollará entre el 15 y el 21 de septiembre de 2025. Los horarios de atención serán:



Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábado y domingo: 12:00 m. a 5:00 p. m.

Algunos puntos de atención contarán con horario extendido hasta las 6:00 p. m., según la demanda y la ubicación.



¿Qué es el crédito conjunto?

El crédito conjunto es una modalidad de financiación que permite a dos o más personas (parejas, familiares o amigos) unir ingresos y responsabilidades para solicitar un crédito de vivienda. Esta figura puede mejorar la relación cuota–ingreso y ampliar el monto solicitado, siempre sujeto a estudio de crédito y a las políticas vigentes del FNA.



Este producto está diseñado para quienes desean construir patrimonio compartido bajo condiciones claras. El FNA ofrece acompañamiento desde la simulación del crédito hasta la radicación de documentos y la aprobación final.



Beneficios de adquirir vivienda usada

El FNA destaca varias ventajas de optar por vivienda usada:



Disponibilidad inmediata: los inmuebles usados suelen estar listos para ser habitados en menor tiempo.

Ubicación estratégica: muchas viviendas usadas se encuentran en barrios consolidados, con acceso a servicios públicos, transporte y comercio.

Ahorro en adecuaciones: en algunos casos, los inmuebles ya cuentan con mejoras o adecuaciones realizadas por los propietarios anteriores.

Menor tiempo de escrituración: el proceso de legalización puede ser más ágil que en proyectos de vivienda nueva.

Puntos de atención habilitados

La feria se desarrollará en más de 20 ciudades del país. Algunos de los puntos de atención confirmados son:



Acacías: Calle 14 No. 21-71/73 – Al frente de la antigua escuela normal. (Atención: lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 1.00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Apartadó: Calle 95 No. 99-11 – Diagonal a la oficina EPM.

Armenia: Calle 21 #16 - 30 – Frente al Banco Popular, diagonal al Banco de la República, junto a Torre Colseguros.

Barranquilla: Calle 93 # 47–131 – Cerca al SAO de la 93.

Bogotá – Ángel: Calle 19 # 6-68 – Cerca al Edificio Bacatá.

Bogotá – CNA: Calle 12 # 65–11 – Frente a Plaza Central, Zona Industrial.

Bogotá – Soacha: Cra. 7 # 30B-139 – C.C. Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A.

Bogotá – Suba: Transversal 60 #128A-68 – Cerca al concesionario.

Bucaramanga: Cra. 36 #51-48 – Barrio Cabecera, junto a Notaría Novena.

Cali – Américas: Av. de las Américas No. 22N-47 – Cerca a la Torre de Cali.

Cali – Guadalupe: Cra. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe – Cerca a la Plaza de Toros y McDonald’s.

Cartagena: Calle Arsenal No. 8B-121 – Cerca al Centro de Convenciones.

Cúcuta: Calle 12A #2E-48 – Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura.

Florencia: Cra. 13 No. 11-72 – Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos.

Ibagué: Calle 64 #7-24 – Cerca al C.C. Multicentro.

Manizales: Calle 20 No. 22-27, Local 2 – Edificio Cumanday.

Medellín: Cra. 55 No. 42-90, Locales 203-204 – Plaza La Libertad.

Pasto: Calle 20 No. 26-38 – Junto al Comando de Policía Nariño.

Pereira: Calle 19 #6-48, Local 211 – C.C. Alcides Arévalo, a una cuadra de Plaza Bolívar.

Popayán: Cra. 7 No. 1N-27 – Frente al Edificio Negret.

Rionegro: Calle 49 No. 50-59 – C.C. Ganadero, Locales 108-110.

San José del Guaviare: Torre Comercial Santa Cruz, Locales 204 y 205.

Santa Marta: Calle 22 #7-66 – Cerca a Olímpica y Porvenir.

Tunja: Cra. 11 #21-87 – A cuatro cuadras del centro histórico.

Villavicencio: Cra. 38 #20-66 – Diagonal a la Cámara de Comercio.

Yopal: Calle 8 #18-49 – A una cuadra de la Gobernación.

Antes del lanzamiento de la Semana de la Vivienda Usada, el Fondo Nacional del Ahorro realizó una feria presencial en Bogotá entre el 29 y el 31 de agosto de 2025. Esta jornada superó las expectativas de participación y gestión crediticia. Según cifras oficiales, más de 12.000 personas asistieron a los puntos de atención habilitados, y se registraron 3.400 solicitudes de crédito preaprobadas. El movimiento económico derivado de esta actividad superó los 317 mil millones de pesos, lo que refleja el interés ciudadano en acceder a vivienda mediante los productos financieros ofrecidos por la entidad.

Estos resultados fueron considerados por el FNA como un indicador de confianza en sus servicios y como base para ampliar la cobertura de la nueva feria enfocada en vivienda usada. La entidad ha reiterado su compromiso de ofrecer asesoría técnica, condiciones claras y acompañamiento en todo el proceso de adquisición de vivienda.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL