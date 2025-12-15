Resultados Caribeña Día último sorteo 15 de diciembre de 2025: conozca el número ganador

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, se llevará a cabo el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más representativos de la región Caribe. Durante la transmisión del sorteo, el sistema seleccionará en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. Al concluir, el número premiado se publicará en los canales oficiales. La recomendación es que esté muy atento al sorteo, pues usted podría convertirse en el nuevo ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 15 de diciembre de 2025

Número ganador : 4819

: 4819 Quinta cifra: 0

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 14 diciembre 2025 0406 Caribeña Noche 14 diciembre 2025 4393 Caribeña Día 13 diciembre 2025 4366 Caribeña Noche 13 diciembre 2025 4936 Caribeña Día 12 diciembre 2025 5982 Caribeña Noche 12 diciembre 2025 5990 Caribeña Día 11 diciembre 2025 3726 Caribeña Noche 11 diciembre 2025 2491 Caribeña Día 10 diciembre 2025 0935 Caribeña Noche 10 diciembre 2025 1541 Caribeña Día 09 diciembre 2025 4922 Caribeña Noche 09 diciembre 2025 0281 Caribeña Día 08 diciembre 2025 7294 Caribeña Noche 08 diciembre 2025 3954 Caribeña Día 07 diciembre 2025 5050 Caribeña Noche 07 diciembre 2025 2720 Caribeña Día 06 diciembre 2025 6598 Caribeña Noche 06 diciembre 2025 5275 Caribeña Día 05 diciembre 2025 2693 Caribeña Noche 05 diciembre 2025 0287 Caribeña Día 04 diciembre 2025 4484 Caribeña Noche 04 diciembre 2025 4144 Caribeña Día 03 diciembre 2025 1001 Caribeña Noche 03 diciembre 2025 0579 Caribeña Día 02 diciembre 2025 4014 Caribeña Noche 02 diciembre 2025 8275 Caribeña Día 01 diciembre 2025 3426 Caribeña Noche 01 diciembre 2025 1886

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Día están pensadas para ser accesibles y adaptarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo alcanza los 10.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer el bolsillo. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL