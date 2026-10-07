La cifra ganadora del sorteo Caribeña Día de este miércoles 7 de octubre: resultados oficiales

Avanza la primera semana del mes y la expectativa de los apostadores en todo el país se concentra en la edición diurna de este miércoles 7 de octubre de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los miles de puntos de atención autorizados registran un movimiento constante de ciudadanos que confían su suerte a La Caribeña Día, uno de los juegos de apuestas permanentes más tradicionales y de mayor participación en el territorio colombiano.

Más allá del atractivo de sus premios en efectivo, el chance cumple una importante función social bajo la regulación de Coljuegos. Un porcentaje significativo del recaudo obtenido por la venta de cada tiquete legal se destina directamente a la financiación de la salud pública regional, de acuerdo con la información de la nota de referencia.

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Línea directa de cobro y marco legal de premios

Para quienes resulten favorecidos en la jornada de hoy, la Ley 643 de 2001 establece los parámetros oficiales para reclamar el dinero sin contratiempos:



Validez del formulario: el tiquete impreso es el documento que acredita la apuesta. Debe conservarse y presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras.

el tiquete impreso es el documento que acredita la apuesta. Debe conservarse y presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras. Cobro de premios menores (< 48 UVT): si la cuantía obtenida es inferior a 48 UVT, el trámite se realiza en una terminal o agencia comercial autorizada presentando la cédula original.

si la cuantía obtenida es inferior a 48 UVT, el trámite se realiza en una terminal o agencia comercial autorizada presentando la cédula original. Cobro de premios mayores (≥ 48 UVT): requiere acudir a la oficina central de la red liquidadora para completar el registro de control de activos (SIPLAFT). En estos casos, se aplica la retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancias ocasionales , según la información suministrada en la nota de referencia.

requiere acudir a la oficina central de la red liquidadora para completar el registro de control de activos (SIPLAFT). En estos casos, se aplica la retención en la fuente del , según la información suministrada en la nota de referencia. Plazo de expiración: los ganadores cuentan con un término de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para hacer efectivo el cobro.

Boletín de los resultados en vivo

A continuación, la casilla reservada para registrar las cifras ganadoras de este miércoles 7 de octubre:



Premio principal (4 cifras): pendiente

Quinta balota (incentivo especial): pendiente

Los resultados serán actualizados una vez finalice la extracción y sea emitido el reporte oficial del operador.



Resultado anterior de Caribeña Día

En el sorteo del martes 6 de octubre de 2026, el resultado registrado fue:



Premio principal: 8777

Quinta balota: 3

Este resultado corresponde al sorteo anterior y no es el resultado de la jornada de este miércoles 7 de octubre.

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Funcionamiento del sorteo, canales de transmisión y venta

El procedimiento de extracción utiliza cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9 para definir la combinación de cuatro cifras. Además, se extrae una “quinta balota”, mecanismo utilizado por las redes autorizadas para habilitar sorteos acumulados, promociones de temporada y modalidades de doble chance.

Horarios de emisión: de lunes a sábado a las 2:30 p. m. , según la información de la nota de referencia.

de lunes a sábado a las , según la información de la nota de referencia. Transmisión de televisión: se emite en vivo a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe.

se emite en vivo a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe. Red comercial: disponible a nivel nacional en la red de terminales de SuperGiros y Sured.

Opciones de apuesta y escala de rendimientos

Una de las principales características del chance es la posibilidad de elegir tanto los números como el monto de la apuesta:

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Monto mínimo: se puede apostar desde $500 pesos colombianos, más el impuesto del IVA legal, según la información de la nota de referencia.

se puede apostar desde colombianos, más el impuesto del IVA legal, según la información de la nota de referencia. Modalidad Directo (4 cifras): retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar la combinación exacta.

retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar la combinación exacta. Modalidad Directo (3 cifras): otorga 400 veces lo apostado al coincidir las tres cifras correspondientes.

otorga 400 veces lo apostado al coincidir las tres cifras correspondientes. Modalidad Combinado: premia la obtención de las cuatro cifras seleccionadas sin importar el orden.

premia la obtención de las cuatro cifras seleccionadas sin importar el orden. Aciertos de 2 y 1 cifra ("Pata" y "Uña"): pagan 50 y 5 veces lo apostado, respectivamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.