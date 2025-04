La infracción más ignorada en Colombia ahora cuesta más: multa por no respetar la señal de 'PARE'

Desobedecer una señal de PARE en Colombia puede parecer una infracción menor, pero en 2025 este comportamiento tiene consecuencias económicas y legales más duras que en años anteriores. De acuerdo con el último ajuste del Código Nacional de Tránsito, este tipo de infracción representa una multa que asciende a casi un millón de pesos y la acumulación de puntos que pueden comprometer la vigencia de la licencia de conducción.

La señal de PARE es una de las más claras y universales en las vías, y su función es evitar choques en intersecciones, pasos peatonales y zonas de alta accidentalidad. A pesar de esto, las autoridades reportan que sigue siendo una de las señales más ignoradas por los conductores en Colombia, lo cual contribuye a un porcentaje de accidentes viales, muchos de ellos con víctimas fatales o con consecuencias legales para los implicados.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el primer trimestre de 2025 se reportaron más de 5.000 accidentes de tránsito (fatales como no fatales) por no acatar las normas y no respetar las señales. Esta infracción, clasificada como tipo D en el sistema de tránsito colombiano, no solo implica un castigo económico, sino también un impacto en el historial del conductor y su comportamiento frente a aseguradoras y trámites de tránsito posteriores.

En 2025, la infracción por desobedecer la señal de PARE representa una de las sanciones más severas del Código Nacional de Tránsito. - CDA CHÍA AV. Chilacos

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar la señal de PARE en Colombia 2025?

En 2025, la multa por no respetar la señal de PARE en Colombia corresponde a una infracción de tipo D04, según los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. La sanción económica equivale $1.207.762 COP.

Además de la sanción monetaria, esta falta implica la pérdida de cinco puntos en la licencia de conducción, lo cual se acumula en el historial del conductor. Si un ciudadano acumula 20 puntos en un periodo inferior a seis meses, puede enfrentar la suspensión de su licencia por hasta seis meses.



¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito sobre la señal de PARE?

Según el Código Nacional de Tránsito en el Artículo 118. Simbología de las señales luminosas, parágrafo 1, explica que: “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de ‘PARE’ o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.”

La señal de PARE es una de las más claras y universales en las vías, y su función es evitar choques en intersecciones, pasos peatonales y zonas de alta accidentalidad. - serviasistenciaexpress & pixels

En el caso específico de la señal de PARE, la norma exige al conductor hacer una detención completa del vehículo antes de continuar. Esto aplica incluso si no hay otros vehículos o peatones cruzando. No detenerse por completo, incluso si se reduce la velocidad, se considera una violación de esta norma. Las cámaras de fotodetección y los agentes de tránsito están autorizados para sancionar a los conductores que incumplen esta obligación, sin necesidad de que haya un accidente o una colisión como consecuencia directa.



¿Qué pasa si no pago la multa?

Los ciudadanos que no paguen la multa por no respetar la señal de PARE en el plazo estipulado enfrentarán intereses de mora y un proceso de cobro coactivo por parte del organismo de tránsito. Además, no podrán realizar trámites como la renovación de la licencia de conducción, el traspaso de un vehículo, ni el Soat o la revisión tecnomecánica.

En algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, existen beneficios por pronto pago, que pueden reducir el valor de la multa hasta en un 50% si se cancela dentro de los primeros 5 días hábiles después del comparendo. También es posible acceder a cursos pedagógicos que reducen el monto total y evitan la pérdida total de puntos en algunos casos.

Siendo así, la tabla de autoliquidación 2025 indica que, si paga en los primeros 5 días hábiles, el valor será de aproximadamente $603.900 COP. En cambio, si realiza el pago dentro de los 20 días hábiles, tendrá un descuento del 75 %, pagando un total de $905.850 COP.



¿Cómo se puede impugnar la multa por no respetar la señal de PARE?

Un ciudadano que considere injusta la imposición de la multa puede impugnar el comparendo ante la Secretaría de Movilidad correspondiente. Para ello, debe presentar una solicitud escrita en la que exponga las razones de su inconformidad, junto con pruebas como grabaciones, testigos o fallas en la señalización.

El plan cuenta con el respaldo de herramientas tecnológicas para vigilancia en tiempo real, como cámaras instaladas en corredores estratégicos y sistemas de comunicación - Alcaldía de Bogotá

El proceso de impugnación debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo. La audiencia puede realizarse de manera presencial o virtual, según la ciudad. Si el ciudadano no asiste a la audiencia, se entenderá que acepta la multa y perderá la posibilidad de apelar.



¿Por qué es importante respetar la señal de PARE?

Las señales de tránsito no son recomendaciones; son normas con fuerza legal cuyo incumplimiento pone en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. La señal de PARE, en particular, busca garantizar que en intersecciones sin semáforos o con visibilidad limitada, todos los vehículos hagan una pausa para evitar choques.

No detenerse en un PARE aumenta las probabilidades de accidentes laterales, atropellos o colisiones múltiples. Las estadísticas de seguridad vial en Colombia muestran que este tipo de negligencias contribuyen directamente al aumento de víctimas fatales en carretera, muchas veces por segundos de diferencia que podrían haberse evitado con una detención oportuna.



¿Qué otras infracciones tienen un impacto similar en 2025?

Junto con la señal de PARE, otras infracciones tipo D en Colombia durante 2025 incluyen invadir intersecciones bloqueadas, pasarse un semáforo en rojo o no respetar pasos peatonales señalizados. Todas estas faltas tienen sanciones económicas y pérdida de puntos.

El Ministerio de Transporte ha insistido en que el respeto por las señales de tránsito debe ser una prioridad en las políticas públicas de movilidad. De hecho, los planes nacionales de seguridad vial 2022-2031 han incluido campañas educativas específicas sobre el respeto a la señal de PARE, especialmente en zonas escolares y rurales.

