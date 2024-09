Laura Sarabia: "Buena noticia de reactivación, economía colombiana creció 3.68% en julio"

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), dio a conocer este miércoles, 18 de septiembre de 2024, que la economía del país está creciendo.

“Una buena noticia de reactivación: la economía colombiana creció un 3.68 % en julio de este año”, manifestó Laura Sarabia a través de su cuenta en la red social X.

"Una buena noticia de reactivación: la economía colombiana creció un 3.68 % en julio de este año", manifestó Laura Sarabia a través de su cuenta en la red social X.

La directora del Dapre compartió este dato en medio de una reunión en la Presidencia de la República a la que asistieron congresistas y en la que se trató el tema del presupuesto general de la nación y también la reactivación económica de Colombia.

Justamente después del encuentro en la Casa de Nariño, que lideró Laura Sarabia, algunos de los congresistas que asistieron se pronunciaron. Uno de ellos fue Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, quien habló sobre el monto del presupuesto, que el gobierno ha planteado en 523 billones de pesos.

“Nosotros somos conscientes que estamos en contra del monto presupuestal y que el Gobierno está en el derecho y en la obligación además de que, si no hay presupuesto, tiene que decretarlo y eso no se puede tomar como una posición autoritaria. El Gobierno tiene que decretar el presupuesto si el Congreso no lo aprueba”

Y precisó que como congresistas se están oponiendo al monto del presupuesto y a la idea de ponerles más impuestos a los ciudadanos.

“Pero si no hay aprobación del presupuesto en las cuatro comisiones económicas, entonces el Gobierno tendrá que decretarlo… Nosotros en Comisión Cuarta radicamos un monto de 499 billones de pesos, que logró la aprobación de la Comisión Cuarta, pero no logró las otras, por lo cual entonces se hundió”, indicó.

En cuanto al tema de reactivación económica, el senador Meisel dijo que fueron claros con el Gobierno al señalarle que “este país lo que necesita es certidumbre en el futuro” y “confianza”.

