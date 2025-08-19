Kit de herramientas del D1 tiene más de 40 piezas y cuesta menos de $60.000: vea las características

Tiendas D1 es uno de los comercios favoritos de los colombianos para realizar sus compras del hogar. El modelo de negocio de estos locales se ha basado en ofrecer productos de alta rotación, marcas propias y artículos extraordinarios con precios competitivos ante las grandes cadenas del país. Actualmente, uno de los productos que más atrae la atención de los clientes es un kit de herramientas muy completo.

Tener un kit de herramientas es indispensable en los hogares, pues siempre es importante tener a mano diferentes objetos para realizar reparaciones menores en las casas. En un mercado saturado de opciones, encontrar un producto que combine practicidad, durabilidad y un precio accesible puede ser un verdadero desafío, pero Tiendas D1 ha puesto a la venta el Kit de Herramientas Red Flag de 47 piezas por tan solo $59.900.



Características del Kit de herramientas del D1

Este juego, fabricado por Red Flag, no es solo otro conjunto de herramientas; es una solución integral diseñada para hacer frente a la gran mayoría de las tareas de mantenimiento y mejoras del hogar. Con un total de 47 herramientas básicas pero fundamentales entre las que incluye: tijeras, destornilladores de varias puntas, bisturí, metro, martillo, alicate, entre otras.



El Kit de herramientas del D1 incluye 47 piezas con herramientas básicas

Ofrece una amplia variedad de herramientas para múltiples usos

El kit viene en un maletín de almacenamiento práctico y organizado

Tanto el maletín como las herramientas están hechas en materiales resistentes y duraderos

Color del maletín: Negro

Dimensiones: 35.8 x 26.8 x 6.7 cm

País de Origen: China

Beneficios del Kit de herramientas del D1

Más allá de la cantidad de piezas, lo que realmente diferencia a este producto de las ofertas en otras tiendas son sus beneficios orientados al usuario



Versatilidad: La amplia variedad de herramientas incluidas permite abordar una multitud de proyectos, eliminando la necesidad de comprar artículos individuales.

La amplia variedad de herramientas incluidas permite abordar una multitud de proyectos, eliminando la necesidad de comprar artículos individuales. Durabilidad: Fabricado con materiales resistentes y de larga duración, este kit está diseñado para soportar el uso constante, lo que se traduce en una excelente relación calidad-precio.

Fabricado con materiales resistentes y de larga duración, este kit está diseñado para soportar el uso constante, lo que se traduce en una excelente relación calidad-precio. Organización: El maletín organizador es una característica crucial que no solo protege las herramientas, sino que también le ahorra tiempo al no tener que buscar la pieza adecuada en un cajón desordenado.

El maletín organizador es una característica crucial que no solo protege las herramientas, sino que también le ahorra tiempo al no tener que buscar la pieza adecuada en un cajón desordenado. Uso Práctico: Ideal para trabajos de bricolaje y reparaciones cotidianas, este kit facilita que cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia, pueda resolver problemas en casa de manera eficiente.

¿Cuánto cuesta un kit de herramientas en otras tiendas?

El Kit de herramientas de Tiendas D1 es una gran opción para quienes estén interesados en tener en el hogar un set completo de herramientas para todo tipo de trabajos. Mientras en D1 este kit de 47 piezas tiene un valor de $59.000 en otras tiendas del mercado Kits con 27 o 45 piezas están entre $84.900 y $119.000, lo que convierte al producto de Tiendas D1 en la mejor opción para los usuarios.

Es decir que, por menor precio, el usuario podrá tener acceso a mayor cantidad de herramientas de buena calidad. En la mayoría de casas, las personas no suelen tener herramientas o, si las tienen, están desordenadas en algún cajón en el que se pierden y malgastan. Es por eso que este kit se convierte en un aliado en el hogar, organizando sus herramientas sin ocupar mucho espacio.



¿Para qué es ideal el Kit de herramientas del D1?

El Kit de 47 herramientas de las Tiendas D1 es ideal para todos los hogares, especialmente cuando se requiere realizar tareas de bricolaje, reparaciones y mantenimiento dentro de una vivienda. Su presentación no solo facilita el almacenamiento ordenado, sino que también garantiza un transporte seguro y cómodo, evitando la pérdida de herramientas y manteniéndolas listas para cuando la persona las necesite.

