Banco Popular lanza CDT con pago mensual y buenas tasas de interés: así funciona

El Banco Popular, entidad perteneciente al Grupo Aval, ha lanzado una nueva oferta de ahorro denominada “CDT del Millón”, diseñada para que los ahorradores reciban sus intereses mensualmente. Este modelo permite que desde el momento en que se abre el Certificado de Depósito a Término (CDT), se establezca la opción de recibir una “renta mensual” provenientes de los intereses generados por la inversión.

A diferencia de los CDTs tradicionales, que pagan rendimientos trimestral, semestral, anual o al vencimiento, esta nueva versión distribuye ingresos cada mes, lo cual convierte al producto en una alternativa para quienes buscan un flujo periódico más estable.



¿En qué consiste el CDT del Millón del Banco Popular?

La presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, ha explicado que este producto está orientado principalmente a personas mayores de 50 años —identificadas por el banco como parte de la “economía silver”— que requieren un ingreso similar al que proporcionaría un arriendo o una pensión regular. Desde el momento de apertura del CDT, queda pactado que los intereses se desembolsarán cada mes, garantizando al inversionista una renta mensual clara y constante.



El producto no establece un monto mínimo de apertura, lo que significa que cualquier persona interesada puede acceder a esta modalidad. La tasa de rentabilidad ofrecida es del 10,48 % efectivo anual (EA), una de las más altas anunciadas en el mercado colombiano para este tipo de inversión, con un plazo de tres años. Este nivel de tasa lo sitúa en una posición competitiva frente a otros CDTs de largo plazo. El término “CDT del Millón” hace referencia precisamente a la posibilidad de generar hasta $1.000.000 mensuales en intereses, siempre que se haga una inversión de $120 millones, ya que esa cifra multiplicada por 10,48 % dividido en 12 meses equivale a este valor estimado.



Usuarios reciben pago de intereses cada mes con el CDT

Con un plazo de tres años, el certificado garantiza estabilidad en la tasa pactada, mientras se mantienen activos los pagos mensuales. Un ciudadano, por ejemplo, residente en Bogotá y buscando una fuente de ingreso para planificar su retiro en los próximos años, podría recurrir a este CDT. Si decide invertir $120 millones, recibiría cerca de un millón de pesos mensuales durante los 36 meses. Ese ingreso puede servir para cubrir gastos básicos, complementar una pensión o generar un nuevo flujo que contribuya a la calidad de vida sin tocar el capital invertido.



En el contexto general del Banco Popular, este producto se suma a otros lanzamientos dirigidos al segmento de mayores de 50 años. La presidenta Suárez indicó que la entidad también presentó la cuenta de ahorros “Club Plateado”, con una tasa del 8 % efectivo anual; productos que, en conjunto, reflejan la estrategia de enfoque en la llamada “economía silver”. En ese sentido, el CDT del Millón opera como herramienta complementaria para quienes buscan seguridad con rendimiento y flujo mensual.

Desde el punto de vista comparativo, los CDTs tradicionales ofrecen rentabilidades entre el 9,80 % y el 11 % EA, pero generalmente no incluyen el pago mensual automático de intereses. El Banco Popular, en junio de 2024, reportó la puesta a disposición de un CDT de largo plazo con tasas hasta el 11 % EA y opciones de recibir los intereses de forma mensual, trimestral, semestral o anual.

Sin embargo, en ese caso era el cliente quien debía solicitar específicamente la periodicidad del pago. Con el CDT del Millón esta opción ya viene integrada de fábrica, simplificando el proceso para quien no desea hacer esa gestión adicional.

