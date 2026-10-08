Lotería de Bogotá hoy 8 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores del sorteo 2867

La Lotería de Bogotá lleva a cabo este jueves una nueva jornada de su tradicional sorteo, que les permite a los participantes aspirar a uno de los premios contemplados en su plan de premios. En esta ocasión, corresponde al sorteo número 2867, que tiene un premio mayor de $12.000 millones.

Los jugadores que adquirieron un billete o una fracción pueden consultar los resultados de la jornada y comparar las cifras con las que aparecen en su comprobante. Además del premio principal, el sorteo contempla diferentes premios secos y reconocimientos por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.



Resultados del sorteo 2867 de la Lotería de Bogotá:

Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.

Número ganador del premio mayor:

Serie:

Premio mayor: $12.000 millones.

Los resultados deben verificarse con la información oficial publicada por la Lotería de Bogotá una vez finalice el sorteo y se confirmen los números ganadores.



¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Bogotá?

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá cuenta con un plan de premios que incluye distintas categorías de premios secos. Estos reconocimientos tienen valores diferentes y cuentan con números y series que los participantes deben revisar para establecer si obtuvieron alguno de los premios de la jornada.



Premio seco de $1.000 millones

Premio seco de $500 millones

Premios secos de $200 millones

Premios secos de $50 millones

Premios secos de $20 millones

Premios secos de $10 millones

La recomendación para los jugadores es comparar tanto el número como la serie de su billete con los datos publicados para cada categoría. También es importante revisar las condiciones del plan de premios, pues las coincidencias que dan derecho a un reconocimiento pueden variar según se trate de un premio seco o de una aproximación.



¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá?

Los sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá se realizan habitualmente los jueves en horas de la noche. Para esta jornada, la programación consultada señala las 11:15 p. m. como hora prevista para el sorteo.

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La entidad publica los resultados después de la realización de la jornada y de las verificaciones correspondientes. Por esa razón, quienes consulten los números antes de que termine el proceso deben tener en cuenta que la información puede estar pendiente de actualización. Si el resultado aún no aparece confirmado, lo más conveniente es esperar la publicación oficial y evitar tomar como definitivas cifras que circulen sin verificación.



¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería de Bogotá?

Para el sorteo 2867, el billete completo tiene un valor de $18.000 y está compuesto por tres fracciones de $6.000 cada una, según la información publicada para esta jornada.



La compra de una fracción permite participar de acuerdo con la proporción y las condiciones aplicables al premio correspondiente. Por ello, antes de reclamar un posible premio, es importante conservar el comprobante y comprobar qué parte del billete se adquirió.



Los jugadores pueden consultar los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para conocer el plan de premios vigente, las condiciones de participación y las indicaciones para el cobro.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Una vez confirmados los resultados, las personas que crean tener un billete ganador deben verificar las cifras y la serie, además de conservar el documento original en buen estado.

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El procedimiento para reclamar el dinero depende del valor del premio y de las condiciones definidas por la entidad. Para premios de menor cuantía, el trámite puede realizarse a través de los puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren acudir a los canales dispuestos por la Lotería de Bogotá.

Antes de desplazarse a realizar el cobro, se recomienda consultar los requisitos vigentes, los documentos solicitados y los plazos aplicables. También es importante utilizar únicamente los canales oficiales para evitar entregar información personal o el billete a terceros que no estén autorizados.

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Los resultados de este jueves 8 de octubre corresponden al sorteo 2867. Una vez se confirme el número ganador del premio mayor y se publiquen los resultados de los premios secos, los participantes podrán comprobar si sus números coinciden con alguna de las categorías premiadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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