Lotería de Bogotá y del Quindío hoy 8 de octubre: números ganadores y resultados del premio mayor

Este jueves, los jugadores de todo el país tienen una nueva oportunidad de revisar los resultados de dos de los sorteos tradicionales de Colombia: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambas entidades realizan sus sorteos los jueves y cuentan con planes de premios que incluyen un premio mayor y diferentes categorías de premios secos. La Lotería de Bogotá celebra su sorteo número 2867, en el que está en juego un premio mayor de $12.000 millones. Por su parte, la Lotería del Quindío realiza el sorteo 3018, correspondiente a la jornada de este 8 de octubre.

Los participantes deben comprobar los resultados con los datos impresos en sus billetes o fracciones. Para ello, es importante revisar tanto el número ganador como la serie, además de consultar las condiciones de cada categoría de premios. Estos son los espacios para consultar los resultados de la jornada.



Resultados Lotería de Bogotá hoy, 8 de octubre

Números ganadores: 8565

Serie: 175

Resultados Lotería del Quindío hoy, 8 de octubre

Números ganadores: 3452

Serie: 177

¿Cómo consultar si ganó la Lotería de Bogotá o del Quindío?

Para comprobar si un billete resultó premiado, el primer paso es identificar el número y la serie impresos en el comprobante. Después, se deben comparar esos datos con los resultados correspondientes al sorteo del jueves 8 de octubre. Los jugadores pueden consultar los resultados en los sitios web oficiales de las entidades:



Lotería de Bogotá: loteriadebogota.com.

Lotería del Quindío: loteriaquindio.com.co.

En estos portales es posible encontrar información sobre los sorteos y los resultados publicados por cada entidad. También se recomienda conservar el billete o la fracción original mientras se verifica si existe derecho a un premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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