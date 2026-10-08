En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO BLANCA PARDO
EJECUCIÓN EN EE. UU.
ESTATUTO ANTITERRORISTA
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Bogotá y del Quindío hoy 8 de octubre: números ganadores y resultados del premio mayor

Lotería de Bogotá y del Quindío hoy 8 de octubre: números ganadores y resultados del premio mayor

Consulte aquí los números ganadores del premio mayor, las series y los resultados de los premios secos para verificar si su billete o fracción obtuvo alguno de los reconocimientos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Loterías Quindío y Bogotá

Este jueves, los jugadores de todo el país tienen una nueva oportunidad de revisar los resultados de dos de los sorteos tradicionales de Colombia: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambas entidades realizan sus sorteos los jueves y cuentan con planes de premios que incluyen un premio mayor y diferentes categorías de premios secos. La Lotería de Bogotá celebra su sorteo número 2867, en el que está en juego un premio mayor de $12.000 millones. Por su parte, la Lotería del Quindío realiza el sorteo 3018, correspondiente a la jornada de este 8 de octubre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Los participantes deben comprobar los resultados con los datos impresos en sus billetes o fracciones. Para ello, es importante revisar tanto el número ganador como la serie, además de consultar las condiciones de cada categoría de premios. Estos son los espacios para consultar los resultados de la jornada.

Resultados Lotería de Bogotá hoy, 8 de octubre

  • Números ganadores: 8565
  • Serie: 175

Resultados Lotería del Quindío hoy, 8 de octubre

  • Números ganadores: 3452
  • Serie: 177

¿Cómo consultar si ganó la Lotería de Bogotá o del Quindío?

Para comprobar si un billete resultó premiado, el primer paso es identificar el número y la serie impresos en el comprobante. Después, se deben comparar esos datos con los resultados correspondientes al sorteo del jueves 8 de octubre. Los jugadores pueden consultar los resultados en los sitios web oficiales de las entidades:

En estos portales es posible encontrar información sobre los sorteos y los resultados publicados por cada entidad. También se recomienda conservar el billete o la fracción original mientras se verifica si existe derecho a un premio.

Publicidad

Últimas Noticias

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado, 12 de septiembre de 2026: ¿cómo quedó el juego?
ECONOMÍA

Conozca el resultado de Caribeña Noche del jueves 8 de octubre de 2026

Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes, 11 de septiembre de 2026: conozca el sorteo
ECONOMÍA

Lotería de Sinuano Noche del jueves 8 de octubre de 2026: resultado y números ganadores

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Lotería de Bogotá

Lotería del Quindío

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad