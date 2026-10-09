Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda: resultados 9 de octubre de 2026

La noche de este viernes 9 de octubre se llevaron a cabo los sorteos semanales de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda, tres de las loterías más tradicionales de Colombia y que cada semana distribuyen miles de millones de pesos entre premio mayor, secos y aproximaciones. Los tres sorteos se realizaron en su horario habitual de las 11:00 p. m., concentrando la atención de miles de jugadores en todo el país. Además de los premios mayores, cada una de estas loterías cuenta con amplios planes de premios que incluyen secos de diferentes categorías y aproximaciones, lo que incrementa las posibilidades de ganar para quienes adquieren billetes completos o fracciones.



Lotería de Medellín: resultados hoy 9 de octubre de 2026

Número ganador:

Serie:

La Lotería de Medellín es una de las más reconocidas del país y realiza sus sorteos todos los viernes a las 11:00 de la noche. El juego es administrado por la Beneficencia de Antioquia y cuenta con uno de los planes de premios más robustos del mercado colombiano. Actualmente ofrece un premio mayor de $16.000 millones y un plan total cercano a los $42.000 millones. Además del acumulado principal, incluye dos súper secos de $1.000 millones, dos secos de $700 millones, dos secos de $500 millones, seis secos de $100 millones, siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones y quince secos de $10 millones, además de múltiples aproximaciones.

Los billetes pueden adquirirse a través de distribuidores autorizados, loteros oficiales y canales digitales de la entidad. Para reclamar premios, es indispensable presentar el billete original ganador y el documento de identidad correspondiente.



Resultados de la Lotería de Santander hoy 9 de octubre de 2026

Número ganador:

Serie:

La Lotería de Santander celebra sorteos todos los viernes a las 11:00 p. m. y es una de las loterías con mayor tradición en el oriente colombiano. Actualmente ofrece un premio mayor de $6.000 millones y una estructura de premios complementarios que incluye un seco de $500 millones, tres secos de $300 millones, cuatro secos de $200 millones, siete secos de $100 millones, diez secos de $50 millones, quince secos de $20 millones, diecisiete secos de $10 millones y veinte secos de $5 millones.

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Además, la entidad entrega premios por aproximaciones al mayor, entre ellas el mayor invertido, las tres primeras cifras, las tres últimas cifras y diferentes combinaciones parciales del número ganador. Los jugadores pueden comprar sus billetes mediante loteros autorizados, distribuidores oficiales o los canales digitales habilitados por la lotería. Para cobrar un premio se requiere presentar el billete original y cumplir los requisitos establecidos por la entidad.



Resultados de la Lotería de Risaralda hoy 9 de octubre

Número ganador:

Serie:

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 11:00 de la noche y transmite sus resultados a través de Telecafé. Se trata de una de las loterías más tradicionales del Eje Cafetero y cuenta con un premio mayor de $2.333 millones. Además del mayor, la lotería entrega un seco denominado “El Gordo de Risaralda” por $300 millones, el seco “Ángel de la Suerte” por $200 millones, “Mula Millonaria” por $150 millones y “Milagro Millonario” por $80 millones. También reparte tres secos “Guaca de Oro” de $60 millones, cinco “Cofres de Diamantes” de $50 millones, tres “Trébol de la Fortuna” de $40 millones, cinco “De Perla” de $35 millones y once “Cosecha Millonaria” de $30 millones. Para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie del billete. Los premios pueden reclamarse presentando el billete original ganador y la documentación exigida por la lotería.



Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda comparten una característica importante: todas celebran sus sorteos los viernes a las 11:00 p. m. y ofrecen no solo premios mayores multimillonarios, sino también decenas de premios secos y aproximaciones que amplían las oportunidades para los apostadores. Por esta razón, quienes participaron en los sorteos de este 9 de octubre de 2026 deben revisar cuidadosamente sus billetes, ya que además del premio mayor existen numerosas categorías de premios que podrían convertirlos en ganadores durante esta nueva jornada de suerte.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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