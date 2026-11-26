Este jueves 26 de noviembre de 2026, la atención de los apostadores en Colombia vuelve a centrarse en la emisión nocturna del Chontico Noche, uno de los sorteos de apuestas permanentes con mayor trayectoria y respaldo institucional en el país. Supervisado por la Lotería del Valle y reconocido bajo su eslogan "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego diario combina la rapidez en la entrega de resultados con el aporte continuo de recursos legales destinados al sostenimiento de la salud pública nacional.



Pizarra oficial: jueves 26 de noviembre de 2026

Por corresponder a una jornada de día hábil, el sorteo se lleva a cabo puntualmente a las 7:00 p. m. mediante el sistema de baloteras neumáticas, bajo la vigilancia de delegados gubernamentales y fiscales que certifican la transparencia de la extracción. A continuación, se dispone el espacio informativo para registrar las cifras tan pronto concluya la transmisión en directo por el canal regional Telepacífico:

Combinación ganadora (4 cifras): [ ____ ]

[ ____ ] Quinta balota (cifra adicional): [ __ ]

Paso a paso para reclamar un premio ganador

En caso de que los números registrados en el comprobante coincidan con el resultado certificado de esta noche, la normativa colombiana de juegos de suerte y azar exige cumplir tres pasos fundamentales para hacer efectivo el desembolso:

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Verificación física del tiquete: El documento expedido por la terminal autorizada es un título valor al portador. Para su lectura óptica en el sistema, debe conservarse íntegro, legible y libre de enmendaduras, tachaduras, roturas o daños ocasionados por calor y humedad. Acreditación de identidad: El cobro está habilitado únicamente para personas mayores de 18 años. El ganador deberá presentar su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el boleto original. Liquidación según el monto obtenido: Cuantías menores: Se pagan de forma inmediata en las cajas de la red concesionaria donde se realizó la jugada.

Se pagan de forma inmediata en las cajas de la red concesionaria donde se realizó la jugada. Cuantías mayores: Si el premio bruto supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el beneficiario debe acudir a las sedes administrativas principales. En esta instancia se aplica la retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancias ocasionales fijada por la DIAN y se entrega el saldo neto mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

3Funcionamiento del juego y plan de premios

A diferencia de las loterías tradicionales que operan con billetes preimpresos y series fijas, el Chontico Noche funciona bajo la modalidad de chance. Este esquema permite al usuario elegir libremente una combinación personalizada de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y definir el valor de su apuesta, con tiquetes disponibles desde $500 pesos en redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

El valor a recibir se calcula multiplicando la inversión realizada por el factor correspondiente al nivel de acierto:



Superpleno (Directo) Acierto exacto de las 4 cifras 4.500 veces Pleno (Directo) Acierto exacto de las 3 últimas cifras 400 veces La Pata Acierto exacto de las 2 últimas cifras 50 veces La Uña Acierto de la última cifra 5 veces

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.