No es su celular, Nequi reportó caída masiva de sus operaciones este 3 de febrero

Nequi presentó inconvenientes técnicos este martes 3 de febrero que impactaron el funcionamiento normal de la aplicación y limitaron el acceso a varios de sus servicios. Desde las primeras horas del día, usuarios comenzaron a reportar dificultades para enviar dinero, retirar efectivo y hacer recargas, situación que fue confirmada por la propia plataforma a través de su sistema de estado del servicio.

Según la información oficial actualizada por la entidad a las 10:41 a. m., Nequi indicó que se encontraba investigando la situación y advirtió que algunos servicios podrían no estar disponibles temporalmente. Mientras se resolvía la contingencia, la entidad recomendó a los usuarios realizar pagos a través de la Tarjeta Nequi Visa o utilizar PSE en los servicios que continuaban operando. "En este momento algunos servicios pueden no estar disponibles. Mientras, puedes pagar con tu Tarjeta Nequi Visa o por PSE", confirmó Nequi.



Entre las afectaciones reportadas se encuentran interrupciones parciales en el ingreso a la app, en los envíos entre cuentas Nequi y en los retiros tanto en cajeros automáticos como en corresponsales Nequi. Además, se registraron interrupciones mayores en los envíos de dinero hacia Bancolombia y en las transferencias desde Bancolombia hacia Nequi, así como en los servicios de corresponsales Bancolombia.



Los servicios de Nequi que no están operando este 3 de febrero

Ingreso app Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos a Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos entre Nequis: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos de Bancolombia a Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Cajero: interrupción parcial

interrupción parcial Corresponsales Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Corresponsales Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor PSE: operacional

operacional Corresponsales Nequi : operacional

: operacional Corresponsales Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor Pagos por PSE: operacional

operacional Tarjeta Nequi: operacional

operacional QR Entrecuentas: interrupción parcial

Hasta el momento, Nequi no ha entregado un balance definitivo sobre las causas de la falla ni un horario estimado para el restablecimiento total de los servicios. La plataforma señaló que continuará informando a los usuarios a través de sus canales oficiales mientras se avanza en la normalización del sistema. Esta no es la primera vez que Nequi enfrenta una caída en sus servicios, una situación que suele generar impacto entre sus millones de usuarios que utilizan la aplicación a diario para transferencias, pagos y retiros.



¿Qué hacer cuando se cae Nequi?

Ante las dudas de los usuarios sobre cómo actuar durante una caída del sistema o una intermitencia, Andrea González, la líder de Operaciones y Promesa Digital de Nequi, dio a este medio varias recomendaciones.



La primera es evitar repetir transacciones. En los momentos en los que la aplicación responde de forma lenta, muchos usuarios intentan enviar dinero varias veces, lo que puede generar duplicados una vez los servicios se estabilizan.

En los momentos en los que la aplicación responde de forma lenta, muchos usuarios intentan enviar dinero varias veces, lo que puede generar duplicados una vez los servicios se estabilizan. Además, la experiencia muestra que desinstalar la aplicación no es una solución cuando el problema es general del sistema.

cuando el problema es general del sistema. Nequi insiste también en que el principal canal para saber en tiempo real qué está funcionando y qué no es su página de disponibilidad de servicios.

"Les recomendamos siempre consultar el Status Page. Allí se muestra el estado de cada servicio: recargas, retiros, envíos, pagos, acceso a la app. Todo está actualizado en tiempo real", explicó González. Cuando ocurre una caída, este portal indica de inmediato si se trata de una falla general, una intermitencia en un servicio específico o un mantenimiento programado, lo que permite al usuario saber si debe esperar o si puede recurrir a alternativas.

También se publican mensajes dentro de la aplicación cuando esta logra abrir, y las redes sociales y líneas de atención replican la misma información. González también aseguró que "la plata está completamente segura. El cliente puede tener total tranquilidad de que su dinero no está en riesgo. La información y los saldos están protegidos en nuestros sistemas y contamos con equipos dedicados exclusivamente a garantizar esa seguridad".

