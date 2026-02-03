Precio del dólar hoy 3 de febrero de 2026 en Colombia: TRM vuelve a bajar este martes

El precio del dólar hoy en Colombia para este martes, 3 de febrero de 2026, se ubica en 3.628,16 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera. Ese es el valor oficial que rige durante toda la jornada para operaciones financieras, contratos, registros contables y referencias del mercado cambiario. La cifra se fija con base en las operaciones de compra y venta de dólares realizadas el lunes 2 de febrero en el mercado spot, dentro del sistema Set-FX de la Bolsa de Valores de Colombia.

La TRM vigente hasta ayer lunes era de 3.670,47 pesos, por lo que el precio del dólar hoy registra una caída de 42,31 pesos, equivalente a una variación diaria de -1,15%. El ajuste se dio después de una sesión en la que el dólar se negoció mayoritariamente a la baja, con un rango amplio entre máximos cercanos a 3.669 pesos y mínimos que tocaron la zona de 3.600 pesos, antes de cerrar alrededor de 3.613 pesos en el mercado spot. Ese promedio ponderado terminó reflejándose en la TRM de este martes.



Con este resultado, el dólar vuelve a niveles que no se veían desde mediados de 2021. El precio del dólar hoy queda por debajo del umbral de 3.650 pesos y consolida una secuencia de descensos que ya venía marcándose desde finales de enero.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra (COP/USD) Precio de venta (COP/USD) Bogotá D. C. $ 3.580 $ 3.700 Medellín $ 3.510 $ 3.650 Cali $ 3.650 $ 3.750 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.640 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro cae por debajo de los 1,18 dólares tras datos de la industria de Estados Unidos

El euro bajó este 2 de febrero por debajo de los 1,18 dólares, tras datos de la industria de EE. UU., ante la aversión al riesgo y a pesar de la revisión al alza de las cifras de la actividad industrial de la zona del euro y de Alemania. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1792 dólares, frente a los 1,1899 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1840 dólares. La actividad de la industria de EE. UU. mejoró en enero más de lo previsto, tanto según datos de S&P Global, como del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés), por lo que se reducen las posibilidades de bajadas de los tipos de interés en EE. UU.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro subió en enero hasta 49,5 puntos (48,8 puntos en diciembre y 49,4 puntos en el primer cálculo). No obstante, el índice se mantuvo dentro del territorio de contracción, por debajo de 50 puntos, por tercer mes consecutivo. El sector manufacturero se expandió en enero en Grecia, Francia y los Países Bajos pero se contrajo en Alemania, Italia, España y Austria.

El dólar sigue apoyado por la nominación de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Fed. Warsh ha afirmado en algunas ocasiones que "la inflación es una elección" y se espera que adopte un enfoque cauteloso respecto a la inflación. El BCE mantendrá previsiblemente sus tipos de interés el jueves en el 2% porque la inflación subyacente supera el 2 % y el crecimiento es decente, según Société Générale.

La inflación general se situará este año probablemente por debajo del 2 % debido al impacto de la depreciación del dólar y las importaciones chinas baratas. La presidenta del BCE, Christine Lagar, podría intentar frenar la apreciación del euro con una intervención verbal en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, según los analistas de Rabobank. El BCE se dejará las opciones abiertas para actuar en los próximos meses. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1792 y 1,1875 dólares.

