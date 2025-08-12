Paisita 1 resultados de hoy, martes 12 de agosto de 2025: estos son los números ganadores

Paisita es uno de los juegos de azar tipo chance con mayor presencia en el departamento de Antioquia y en otras zonas del país. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Las apuestas pueden realizarse en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales, donde el participante define el valor de la apuesta y la modalidad de juego.

Además de la modalidad principal, que exige acertar las cuatro cifras en el orden exacto, existen variantes como las tres últimas cifras, las dos últimas, la primera cifra, y una opción adicional denominada “La Quinta”, que incorpora una quinta cifra para premios especiales. El juego Paisita es operado por Benedan S.A. y cuenta con autorización de la Lotería de Medellín. Se realizan dos sorteos diarios, identificados como Paisita 1 y Paisita 2, lo que permite participar en diferentes horarios.

Los premios varían según el tipo de acierto y el monto apostado. Acertar las cuatro cifras en el orden exacto puede generar un pago de hasta $4.500 por cada peso apostado. Las combinaciones parciales ofrecen pagos menores, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador. Este juego está regulado por la legislación colombiana y forma parte del portafolio de juegos de suerte y azar autorizados. La transmisión de los sorteos se realiza en vivo a través del canal Teleantioquia.



Resultados Paisita 1 del 12 de agosto de 2025

Número ganador: 6613

Quinta cifra: 0

¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?

Las personas que resulten ganadoras en el sorteo Paisita 1 deben verificar el resultado oficial a través de los canales digitales del operador o en medios autorizados. Esta verificación permite confirmar que el número apostado coincide con el número sorteado y que la apuesta fue registrada correctamente.

Una vez validada la coincidencia, el ganador debe presentarse en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta, con el tiquete original en buen estado, legible y sin alteraciones. En el caso de apuestas digitales, el comprobante electrónico registrado en el sistema será válido para iniciar el trámite. Los premios de menor cuantía pueden ser entregados directamente en el punto de venta. Si el valor supera los $500.000, el ganador debe acudir a una oficina principal del operador o a una entidad autorizada para el desembolso. En estos casos, se solicita la cédula de ciudadanía y se requiere la firma de un documento que formaliza la entrega.

Los premios están sujetos a retenciones fiscales conforme a la normativa vigente. Aquellos que superen el umbral de 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), equivalente a aproximadamente $2.259.120, están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000 sobre el valor transferido.



Últimos resultados Paisita

Paisita 1

11 agosto: 8248

10 agosto: 8117

9 agosto: 3720

8 agosto: 0575

7 agosto: 3628

6 agosto: 9018

5 agosto: 0655

Paisita 2

11 agosto: 6906

10 agosto: 7582

9 agosto: 7730

8 agosto: 9695

7 agosto: 0330

6 agosto: 7389

5 agosto: 2710

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita 1



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita 2



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

No olvide tener discreción al momento de cobrar premios de alto valor. En lo posible, se aconseja solicitar el pago mediante canales bancarios para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.

