Paisita 1 resultados de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: estos son los números ganadores

Paisita es uno de los chances de azar más tradicionales en el departamento de Antioquia y en otras regiones del país. El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999. Los participantes pueden apostar en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales, eligiendo el monto de su apuesta y la modalidad de juego.

Además de la opción tradicional de cuatro cifras en orden exacto, existen variantes como las tres últimas cifras, las dos últimas, la primera cifra, o incluso la modalidad conocida como “La Quinta”, que incluye una quinta cifra adicional para premios especiales. Operado por la empresa Benedan S.A. y autorizado por la Lotería de Medellín, este sorteo se realiza dos veces al día, bajo las denominaciones Paisita 1 y Paisita 2, lo que permite a los apostadores participar en distintas franjas horarias y aumentar sus oportunidades de ganar.

Los premios del chance Paisita varían según el tipo de acierto y el valor apostado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en el orden exacto puede otorgar hasta $4.500 pesos por cada peso apostado, mientras que las combinaciones parciales ofrecen pagos menores pero significativos. Este juego está regulado por la legislación colombiana y forma parte del portafolio de juegos de suerte y azar legalmente autorizados, con transmisión en vivo a través del canal Teleantioquia.



Resultados Paisita 1 del 11 de agosto de 2025

Número ganador: 8248

Quinta cifra: 8

Este resultado corresponde al número completo sorteado en la modalidad de cinco cifras, incluyendo la quinta cifra. Los jugadores que hayan apostado por este número en el orden exacto podrán acceder al premio mayor correspondiente. Asimismo, quienes hayan apostado por combinaciones parciales como las tres últimas cifras () o las dos últimas () podrían recibir premios menores, según las condiciones de su apuesta y el operador autorizado.



¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?

Los jugadores que resulten ganadores en el sorteo Paisita 1 deben seguir un procedimiento claro para hacer efectivo el cobro del premio. El primer paso consiste en verificar el resultado oficial del sorteo, disponible en los canales digitales del operador y en medios autorizados. Esta verificación garantiza que el número apostado coincide con el número sorteado y que la apuesta fue realizada correctamente.

Una vez confirmada la coincidencia, el ganador debe presentarse en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta, llevando consigo el tiquete original, en buen estado, legible y sin alteraciones. En el caso de apuestas realizadas por medios digitales, el comprobante electrónico registrado en el sistema será válido para iniciar el trámite de cobro.

Los premios de menor cuantía pueden ser entregados directamente en el mismo punto de venta. No obstante, si el valor supera los $500.000 pesos, el ganador deberá dirigirse a una oficina principal del operador o a una entidad autorizada para realizar el desembolso. En estos casos, se solicitará la cédula de ciudadanía y se requerirá la firma de un documento que formaliza la entrega del premio.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones fiscales, conforme a la normativa tributaria vigente. Aquellos que superen el umbral de 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivale aproximadamente a $2.259.120 pesos, están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000 sobre el valor transferido.



Últimos resultados Paisita

Paisita 1

10 agosto: 8117

9 agosto: 3720

8 agosto: 0575

7 agosto: 3628

6 agosto: 9018

5 agosto: 0655

4 agosto: 5833

Paisita 2

10 agosto: 7582

9 agosto: 7730

8 agosto: 9695

7 agosto: 0330

6 agosto: 7389

5 agosto: 2710

4 agosto: 0835

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita 1

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita 2

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

No olvide tener iscreción al momento de cobrar premios de alto valor. En lo posible, se aconseja solicitar el pago mediante canales bancarios para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

