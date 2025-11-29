Pinbus lanza oferta de pasajes a viajeros afectados por crisis aérea: así puede acceder al beneficio

La actualización urgente de software ordenada por Airbus para la flota de aviones A320 ha afectado la movilidad aérea en el país, sobre todo para Avianca, ya que el 70 % de sus aviones pertenece a este modelo. Debido a que varias aeronaves han tenido que permanecer en tierra, la aerolínea ha cancelado vuelos y no venderá más pasajes hasta el próximo 8 de diciembre. Otras aerolíneas como Latam y JetSmart también se han visto afectadas.

Considerando que muchos colombianos necesitan viajar en la temporada de fin de año, Pinbus, la plataforma digital líder en la venta de pasajes de bus en Colombia, anunció un despliegue tecnológico y comercial para atender parte de esta demanda y ofrecer una alternativa planificada por las carreteras del país.



En esa línea, decidió extender su campaña de Black Friday VIAJEENBUS, como una herramienta de rescate para los viajeros. Con el objetivo de facilitar la migración hacia el transporte terrestre, la plataforma habilitó un cashback del 20 % en la compra de pasajes en más de 60 empresas de transporte aliadas, para compras realizadas a través de la web y la app oficial.



Este beneficio, que se activa con el cupón VIAJEENBUS, busca incentivar la compra anticipada digital, reducir la presión sobre la oferta aérea y evitar el colapso físico en las terminales de transporte. “La situación es crítica, pero Colombia no se puede detener. Mientras parte importante de la operación aérea está en tierra, la flota de buses intermunicipales está lista para mantener al país en movimiento. Hemos activado nuestros protocolos de alta demanda, así como extendido los beneficios del Black Friday para que las personas que van a viajar en las próximas semanas puedan asegurar su pasaje, cuidar su bolsillo y no tener que renunciar a sus vacaciones ni a sus planes familiares”, aseguró Sebastián Jaramillo, CEO y Co-Founder de Pinbus.



Recomendaciones para comprar pasajes en Pinbus

Para los pasajeros, además del alivio económico, Pinbus destaca que la clave está en la planeación digital: comprar por anticipado desde el celular representa asegurar silla, seleccionar horarios y evitar filas en ventanillas, más relevante aún en estos días de alta congestión. Sin embargo, se recomienda llegar a la terminal con anticipación, entre 30 y 40 minutos antes de la salida.

Entre las rutas que hoy brindan mejor disponibilidad y comodidad se encuentran: Bogotá–Medellín, Bogotá–Neiva, Bogotá–Pereira y Medellín–Bucaramanga. Allí, la flota intermunicipal opera con numerosos horarios al día y servicios como sillas reclinables, aire acondicionado y viajes nocturnos.

Ahora bien, ante la mezcla de alta demanda y urgencia, aumentan las estafas. La invitación de Pinbus en estas fechas es a desconfiar de revendedores que pidan transferencias a cuentas personales, Nequi, Daviplata u otros números sin respaldo, así como de páginas que imitan la identidad de empresas para vender pasajes inexistentes. Es por eso que recuerda que sus canales oficiales son los siguientes:

Web: www.pinbus.com

App Pinbus (Google Play y App Store)

WhatsApp oficial: 300 387 0041

“Esta contingencia no solo afecta a quienes necesitaban viajar este fin de semana. Va a marcar toda la temporada de fin de año. Si su vuelo fue cancelado, si no encuentra pasajes aéreos o si simplemente quiere asegurarse de llegar a su destino, la carretera es la solución. Recuerden que la clave está en planear con anticipación y de manera digital para evitar congestiones en las terminales y asegurar una experiencia más tranquila”, concluyó Jaramillo.

