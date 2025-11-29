En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Pinbus lanza oferta de pasajes a viajeros afectados por crisis aérea: así puede acceder al beneficio

Pinbus lanza oferta de pasajes a viajeros afectados por crisis aérea: así puede acceder al beneficio

La plataforma digital líder la venta de pasajes de bus en Colombia ofrece un cashback del 20 % en la compra de pasajes, luego de que varias aerolíneas resultaran afectadas por la actualización de la flota A320 de Airbus.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Pinbus habilitó un cashback del 20 % en la compra de pasajes en más de 60 empresas
Pinbus habilitó un cashback del 20 % en la compra de pasajes en más de 60 empresas.
Pinbus

Publicidad

Publicidad

Publicidad