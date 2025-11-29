¿Cancelaron su vuelo en Avianca por fallas de Airbus? Ojo, esto recomienda la SuperTransporte

Publicidad
Múltiples vuelos de Avianca fueron cancelados o modificados a raíz de una orden técnica obligatoria emitida por el fabricante Airbus. Esta directriz de seguridad requiere la actualización inmediata de software en una parte significativa de la familia de aviones comerciales A320. El impacto en la operación de Avianca comenzó a sentirse desde el 28 de noviembre. La medida fue adoptada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) como “preventiva y obligatoria”.
El problema se originó en un análisis de Airbus que identificó un riesgo crítico: “la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Airbus notificó la medida obligatoria tras este hallazgo. El fabricante europeo emitió una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT) y preparó una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia. El objetivo es “implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar”.
El incidente que detonó la alerta ocurrió el 30 de octubre: un Airbus A320 de JetBlue experimentó un fallo informático que provocó un descenso repentino en pleno vuelo entre Cancún y Newark. El avión aterrizó en Tampa y varios pasajeros resultaron heridos.
El análisis posterior determinó que más de la mitad de la flota mundial de A320 requiere esta actualización urgente en el sistema ELAC, encargado del control de elevadores y alerones.
Airbus indicó a sus clientes que “detengan inmediatamente los vuelos” de aproximadamente 6.000 aviones afectados. La actualización de software se estima que tomará “unas horas” en la mayoría de los casos. Sin embargo, cerca de mil aeronaves requerirán la sustitución de hardware, lo que podría tomar “semanas”. El A320 es el avión más vendido del mundo, con más de 12.200 unidades entregadas.
La Aerocivil ordenó que “las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante”. La Aerocivil reitera que la seguridad de los pasajeros es la prioridad institucional.
Avianca es la aerolínea más afectada en Colombia, ya que más del 70% de su flota pertenece a la familia A320. La aerolínea anunció que la inmovilización generará “disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”. Para gestionar la afectación y facilitar la reacomodación de pasajeros con tiquetes ya comprados, Avianca suspendió la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre. La aerolínea se comprometió a notificar directamente a los viajeros cuyos itinerarios se vean afectados.
Avianca explicó en un comunicado ampliado que brindará alternativas para minimizar el impacto:
Avianca pide a los usuarios revisar las comunicaciones enviadas por correo electrónico o la consulta del estado del vuelo en avianca.com. Además, aconsejó que “si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos”.
La Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) activó un protocolo de atención. La entidad clasificó la instrucción técnica de Airbus como un caso de fuerza mayor. Esto significa que la situación responde a “circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles”. La SuperTransporte emitió cinco recomendaciones para los usuarios de Avianca:
La directriz de Airbus generó ajustes en aerolíneas globales.
En Colombia, también hubo reportes:
La vulnerabilidad exige que los aviones sean intervenidos de inmediato para evitar riesgos en los comandos de vuelo. Airbus reiteró que colaborará con los operadores para agilizar la aplicación de las correcciones de software y hardware.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
NOTICIAS CARACOL