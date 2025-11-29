En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Cancelaron su vuelo en Avianca por fallas de Airbus? Ojo, esto recomienda la SuperTransporte

¿Cancelaron su vuelo en Avianca por fallas de Airbus? Ojo, esto recomienda la SuperTransporte

Avianca es la aerolínea más afectada en Colombia, debido a que más del 70% de sus aviones pertenecen a la familia A320. Se suspendió la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Avianca fallas con Airbus: SuperTransporte da consejos tras cancelaciones de vuelos
Avianca fallas con Airbus: SuperTransporte da consejos tras cancelaciones de vuelos -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad