¿Cancelaron su vuelo en Avianca por fallas de Airbus? Ojo, esto recomienda la SuperTransporte

Múltiples vuelos de Avianca fueron cancelados o modificados a raíz de una orden técnica obligatoria emitida por el fabricante Airbus. Esta directriz de seguridad requiere la actualización inmediata de software en una parte significativa de la familia de aviones comerciales A320. El impacto en la operación de Avianca comenzó a sentirse desde el 28 de noviembre. La medida fue adoptada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) como “preventiva y obligatoria”.

El problema se originó en un análisis de Airbus que identificó un riesgo crítico: “la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Airbus notificó la medida obligatoria tras este hallazgo. El fabricante europeo emitió una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT) y preparó una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia. El objetivo es “implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar”.



El incidente que detonó la alerta ocurrió el 30 de octubre: un Airbus A320 de JetBlue experimentó un fallo informático que provocó un descenso repentino en pleno vuelo entre Cancún y Newark. El avión aterrizó en Tampa y varios pasajeros resultaron heridos.



El análisis posterior determinó que más de la mitad de la flota mundial de A320 requiere esta actualización urgente en el sistema ELAC, encargado del control de elevadores y alerones.

Airbus indicó a sus clientes que “detengan inmediatamente los vuelos” de aproximadamente 6.000 aviones afectados. La actualización de software se estima que tomará “unas horas” en la mayoría de los casos. Sin embargo, cerca de mil aeronaves requerirán la sustitución de hardware, lo que podría tomar “semanas”. El A320 es el avión más vendido del mundo, con más de 12.200 unidades entregadas.



Avianca dejó de vender pasajes y cancelará varios vuelos en los próximos 10 días

La Aerocivil ordenó que “las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante”. La Aerocivil reitera que la seguridad de los pasajeros es la prioridad institucional.

Avianca es la aerolínea más afectada en Colombia, ya que más del 70% de su flota pertenece a la familia A320. La aerolínea anunció que la inmovilización generará “disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”. Para gestionar la afectación y facilitar la reacomodación de pasajeros con tiquetes ya comprados, Avianca suspendió la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre. La aerolínea se comprometió a notificar directamente a los viajeros cuyos itinerarios se vean afectados.



Opciones para pasajeros afectados por Avianca

Avianca explicó en un comunicado ampliado que brindará alternativas para minimizar el impacto:



Reacomodación: Avianca ofrecerá reacomodaciones en vuelos propios o en aerolíneas con acuerdos comerciales, buscando las “opciones más cercanas disponibles”. Reprogramación: Los pasajeros pueden optar por reprogramar sus vuelos sin cobro, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria, y según la disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original. Este trámite se realiza a través del Contact Center. Reembolso Total: Los viajeros pueden solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados. Esto se gestiona a través de la página web, Contact Center, puntos de venta directos de Avianca o la agencia de viajes.

Avianca pide a los usuarios revisar las comunicaciones enviadas por correo electrónico o la consulta del estado del vuelo en avianca.com. Además, aconsejó que “si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos”.



SuperTransporte dio recomendaciones a usarios de Avianca afectados por cancelación de vuelos

La Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) activó un protocolo de atención. La entidad clasificó la instrucción técnica de Airbus como un caso de fuerza mayor. Esto significa que la situación responde a “circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles”. La SuperTransporte emitió cinco recomendaciones para los usuarios de Avianca:



Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de ir al aeropuerto. Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea para enterarse de reacomodaciones o cancelaciones. Abstenerse de presentar peticiones, quejas, reclamos o solicitudes (PQR) si no existe una afectación directa. Conservar todos los soportes relacionados con la reserva, como correos y comprobantes de pago. En caso de afectación confirmada, estar atento a las opciones de reembolso, reacomodación o cambio de fecha que Avianca debe ofrecer, de acuerdo con la normativa vigente. La SuperTransporte aseguró que estará “en permanente coordinación con la aerolínea” para minimizar las afectaciones

Otras aerolíneas afectadas por falla de Airbus

La directriz de Airbus generó ajustes en aerolíneas globales.



Air France informó la cancelación de 35 vuelos y anticipó más suspensiones.

American Airlines indicó que 340 de sus aeronaves estaban afectadas y esperaba “algunos retrasos operativos”.

Delta Airlines estimó que el impacto en sus operaciones sería “limitado”.

Iberia afirmó que realiza ajustes de software, pero su operación del sábado “no va a sufrir disrupciones”.

En Colombia, también hubo reportes:



LATAM señaló que “hasta el momento” solo tiene “un vuelo afectado: la ruta Bogotá–San Andrés, tanto en ida como en regreso”. LATAM ofrecerá reubicaciones dentro de 24 horas o cambio de fecha/devolución sin costo.

LATAM ofrecerá reubicaciones dentro de 24 horas o cambio de fecha/devolución sin costo. JetSMART aseguró que solo un “número reducido de aeronaves” requiere intervención y que estos equipos serían atendidos “esta misma noche”, afirmando que su operación sigue sin afectaciones.

La vulnerabilidad exige que los aviones sean intervenidos de inmediato para evitar riesgos en los comandos de vuelo. Airbus reiteró que colaborará con los operadores para agilizar la aplicación de las correcciones de software y hardware.

