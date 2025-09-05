¿Cuánto cuestan los vuelos para Estados Unidos, México y Canadá en los días de Mundial 2026?

La selección Colombia confirmó su clasificación al Mundial 2026 con una victoria sólida de 3-0 frente a Bolivia el pasado 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró superioridad desde el inicio, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Este resultado no solo aseguró el cupo a la cita mundialista, sino que también encendió el entusiasmo de miles de colombianos que ya planean viajar para acompañar a la selección en junio de 2026.

Con el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y con partidos distribuidos en 16 ciudades sede, el costo de los vuelos desde Bogotá se convierte en un factor clave para los aficionados. Noticias Caracol consultó los precios aproximados de tiquetes aéreos, consultados en plataformas como Kayak y Despegar.



Ciudades sede del Mundial 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco (Bay Area), Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco (Bay Area), Seattle. México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Canadá: Toronto, Vancouver.

Precios aproximados de vuelos desde Bogotá para el Mundial en junio de 2026

Estados Unidos

1. Nueva York (MetLife Stadium)



Avianca: $2.400.000 COP

American Airlines: $2.200.000 COP

Delta: $2.300.000 COP

United Airlines: $2.500.000 COP

Kayak y Despegar muestran precios entre $2.200.000 y $2.600.000 COP por trayecto en clase económica.

2. Miami (Hard Rock Stadium)



Avianca: $1.600.000 COP

LATAM: $1.700.000 COP

American Airlines: $1.800.000 COP

Viva Air (con escala): $1.500.000 COP

Según Kayak, es uno de los destinos más económicos, con precios desde $1.500.000 COP.

3. Los Ángeles (SoFi Stadium)



Avianca: $3.200.000 COP

American Airlines: $3.000.000 COP

Delta: $3.400.000 COP

United Airlines: $3.500.000 COP

Despegar muestra tarifas entre $3.000.000 y $3.800.000 COP, dependiendo de la fecha y escalas.

4. Dallas (AT&T Stadium)



Avianca: $2.800.000 COP

American Airlines: $2.600.000 COP

United Airlines: $2.900.000 COP

Kayak estima precios entre $2.600.000 y $3.000.000 COP.

5. Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)



Avianca: $2.500.000 COP

Delta: $2.700.000 COP

American Airlines: $2.600.000 COP

Despegar indica precios desde $2.400.000 COP.

6. Boston (Gillette Stadium)



Spirit Airlines: desde $850.000 COP (con escalas)

LATAM Airlines: entre $1.800.000 y $2.000.000 COP

Copa Airlines: desde $1.867.000 COP

United Airlines: desde $1.891.000 COP

Avianca: vuelos directos desde $2.650.000 COP

7. Houston (NRG Stadium)



Spirit Airlines: desde $1.200.000 COP

American Airlines: entre $1.400.000 y $1.600.000 COP

United Airlines: desde $1.500.000 COP

Avianca: vuelos con escala desde $1.600.000 COP

8. Kansas City (Arrowhead Stadium)



American Airlines: desde $2.300.000 COP

United Airlines: entre $2.400.000 y $2.700.000 COP

Delta Airlines: desde $2.500.000 COP

LATAM: desde $2.600.000 COP

9. Filadelfia (Lincoln Financial Field)



American Airlines: desde $2.200.000 COP

United Airlines: entre $2.300.000 y $2.600.000 COP

Delta Airlines: desde $2.500.000 COP

Avianca: vuelos con escala desde $2.400.000 COP

10. San Francisco (Levi’s Stadium)



American Airlines: desde $3.000.000 COP

United Airlines: entre $3.200.000 y $3.500.000 COP

Delta Airlines: desde $3.400.000 COP

LATAM: desde $3.600.000 COP

11. Seattle (Lumen Field)



American Airlines: desde $3.200.000 COP

United Airlines: entre $3.300.000 y $3.700.000 COP

Delta Airlines: desde $3.500.000 COP

Avianca: vuelos con escala desde $3.600.000 COP

México

1. Ciudad de México (Estadio Azteca)



Avianca: $1.300.000 COP

Aeroméxico: $1.400.000 COP

Viva Aerobus: $1.200.000 COP

Volaris: $1.300.000 COP

Despegar muestra precios entre $1.200.000 y $1.500.000 COP.

2. Guadalajara (Estadio Akron)



Avianca: $1.600.000 COP

Aeroméxico: $1.700.000 COP

Viva Aerobus: $1.500.000 COP

Volaris: $1.600.000 COP

Kayak estima precios entre $1.500.000 y $1.800.000 COP.

3. Monterrey (Estadio BBVA)



Avianca: $1.700.000 COP

Aeroméxico: $1.800.000 COP

Viva Aerobus: $1.600.000 COP

Volaris: $1.700.000 COP

Despegar indica precios desde $1.600.000 COP.

Canadá

1. Toronto (BMO Field)



Air Canada: $3.400.000 COP

Avianca: $3.200.000 COP

American Airlines: $3.300.000 COP

United Airlines: $3.500.000 COP

Kayak muestra precios entre $3.200.000 y $3.700.000 COP.

2. Vancouver (BC Place)



Air Canada: $3.800.000 COP

Avianca: $3.600.000 COP

American Airlines: $3.900.000 COP

United Airlines: $4.200.000 COP

Despegar estima precios entre $3.800.000 y $4.200.000 COP, siendo uno de los destinos más costosos.

Tenga en cuenta que estos precios corresponden a vuelos en clase económica para el mes de junio de 2026, y pueden variar según la fecha exacta, la anticipación de compra, la disponibilidad y si se incluyen escalas. Algunas plataformas permiten comparar precios en tiempo real y ofrecen alertas de tarifas para quienes desean monitorear las mejores ofertas.

Sin embargo, es importante mencionar que hay ciertos factores que pueden hacer que los precios de los vuelos cambien, por ejemplo:



Reservar con al menos seis meses de antelación puede reducir el costo hasta en un 30%.

Los vuelos con escalas suelen ser más económicos, pero implican mayor tiempo de viaje.

Junio coincide con el verano en Norteamérica y el Mundial, lo que incrementa la demanda.

Los precios mencionados corresponden a clase económica. Clase ejecutiva puede costar entre $6.000.000 y $10.000.000 COP por trayecto.

Recomendaciones para viajeros colombianos

Comparar plataformas: varias plataformas permiten visualizar precios por aerolínea, fecha y duración del vuelo.

Flexibilidad de fechas: volar unos días antes o después del partido puede reducir costos.

Reservar vuelos multidestino: si planea asistir a partidos en más de un país, conviene buscar rutas combinadas.

Verificar requisitos migratorios: Estados Unidos y Canadá requieren visa; México permite ingreso sin visa para colombianos por turismo.

Con Colombia clasificada, comienza la cuenta regresiva para miles de aficionados que sueñan con ver a la selección en acción. La clave está en planear con tiempo, comparar opciones y aprovechar las herramientas digitales para encontrar las mejores tarifas.



