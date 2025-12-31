En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / SOAT 2026 en Colombia: los nuevos precios, fechas y descuentos en motos

SOAT 2026 en Colombia: los nuevos precios, fechas y descuentos en motos

La Superfinanciera ya anunció de cuánto será el ajuste respectivo de este seguro para el año entrante. Esto es todo lo que debe saber al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 31 de dic, 2025
Soat en Colombia
Soat en Colombia.-
Fotos: archivo y Getty Images

