SOAT 2026 en Colombia: los nuevos precios, fechas y descuentos en motos

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha hecho oficiales las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste, esperado por millones de conductores en el país, responde a un análisis técnico del comportamiento del parque automotor y de la accidentalidad vial durante el último año.
El incremento para este periodo no es uniforme, ya que depende de la categoría de riesgo en la que se encuentre su vehículo:
Este ajuste se da en un contexto donde el parque automotor asegurado creció un 7%, alcanzando las 10,6 millones de pólizas, especialmente en segmentos que presentan mayores índices de accidentalidad.
La Superfinanciera destacó cuatro factores clave que determinaron los precios para 2026:
|Categoría de Vehículo
|Cilindraje / Capacidad
|Antigüedad
|Valor (COP)
|CICLOMOTOR
|-
|-
|$ 124.100
|MOTOS
|Menos de 100 c.c.
|-
|$ 256.200
|MOTOS
|Entre 100 y 200 c.c.
|-
|$ 343.300
|MOTOS
|Más de 200 c.c.
|-
|$ 761.400
|MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO
|-
|-
|$ 386.900
|MOTOCARRO
|5 Pasajeros
|-
|$ 386.900
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 792.800
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$ 953.000
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 946.600
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 1.121.400
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 1.110.300
|CAMPEROS Y CAMIONETAS
|Más de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 1.274.000
|CARGA O MIXTO
|Menos de 5 Toneladas
|-
|$ 888.400
|CARGA O MIXTO
|Entre 5 y 15 Toneladas
|-
|$ 1.282.800
|CARGA O MIXTO
|Más de 15 Toneladas
|-
|$ 1.621.900
|OFICIALES ESPECIALES
|Menos de 1.500 c.c.
|-
|$ 999.500
|OFICIALES ESPECIALES
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|-
|$ 1.260.200
|OFICIALES ESPECIALES
|Más de 2.500 c.c.
|-
|$ 1.510.600
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 447.300
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$ 592.900
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 544.700
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 677.400
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 636.000
|VEHÍCULOS FAMILIARES
|Más de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 754.300
|VEHÍCULOS 6 o más pasajeros
|Menos de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 797.300
|VEHÍCULOS 6 o más pasajeros
|Menos de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 1.017.700
|VEHÍCULOS 6 o más pasajeros
|2.500 o más c.c.
|Menos de 10 años
|$ 1.067.300
|VEHÍCULOS 6 o más pasajeros
|2.500 o más c.c.
|10 o más años
|$ 1.281.600
|AUTOS NEGOCIO
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 281.600
|AUTOS NEGOCIO
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$ 352.000
|AUTOS NEGOCIO
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 350.000
|AUTOS NEGOCIO
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$ 432.400
|AUTOS NEGOCIO
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$ 451.400
Ante el inicio de la vigencia de estas tarifas, las autoridades hacen un llamado especial para evitar el "SOAT falso". Siga estas pautas para proteger su bolsillo:
La Superfinanciera ha dispuesto canales de denuncia inmediatos:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL