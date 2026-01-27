En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Colombia impondrá nuevos aranceles del 30% a productos de Ecuador en plena guerra comercial

Colombia impondrá nuevos aranceles del 30% a productos de Ecuador en plena guerra comercial

Estos aranceles se suman a los que anunció el Gobierno colombiano el viernes como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de Ecuador dijo que aplicará a las importaciones.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Frontera Colombia y Ecuador.
AFP

El Gobierno de Colombia anunció este martes que impondrá aranceles del 30% a nuevos productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno colombiano todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.

Noticia en desarrollo.

EFE

