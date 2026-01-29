Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en medio de la disputa comercial: ¿qué se sabe?

En las últimas horas Noticias Caracol pudo confirmar que la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y su par de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunieron a puerta cerrada en ciudad de Panamá, donde se desarrolla el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF. Es el primer encuentro entre ambos gobiernos desde que se desató la guerra comercial con el país vecino.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La reunión duró alrededor de 35 minutos y se llevó a cabo en uno de los salones adyacentes al lugar principal del foro. Según se conoció, se trataron temas relacionados a la lucha contra las drogas, una de las razones principales por las que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decidió imponer un 30% de arancel en los productos colombianos que ingresen a ese país.

El presidente Gustavo Petro, también en el evento, había propuesto reunirse con su homólogo ecuatoriano. "Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos", dijo el mandatario a Noboa durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).



Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que "los criminales tienen que ser" encarcelados porque darles libertad afecta los derechos de "todos los que luchamos por hacer las cosas bien", y añadió: "Debemos de luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico (...) Debemos pelear para que seamos verdaderamente libres y eso solo se logra con la voluntad".



La Presidencia ecuatoriana anunció horas más tarde que Noboa, quien tenía previsto participar en un acto público el jueves junto al presidente panameño, José Raúl Mulino, "adelantó su retorno" a Ecuador.



La agenda sugerida de Petro para reunirse con Ecuador

El presidente Petro ya había abierto la posibilidad del diálogo el pasado fin de semana, y propuso una agenda bilateral. "Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos. Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo", escribió el presidente en su cuenta de X.

Publicidad

El mandatario colombiano indicó que los grupos criminales dedicados al narcotráfico "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", y se están especializando "en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro. Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control".

En ese sentido, agregó que el desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, "trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína".

Publicidad

Noboa, por su parte, mencionó anteriormente que los aranceles se mantendrán "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume". También, su gobierno reiteró que puede responder a su propia demanda de energía sin ayuda de Colombia.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

