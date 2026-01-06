Precio del bolívar venezolano hoy 6 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro: sigue subiendo

El tipo de cambio oficial del BCV para hoy, martes 6 de enero de 2026, se ubicó en 308,1546 bolívares por dólar (Bs/USD), según el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cotización representa un incremento del bolívar venezolano en +3,475 (+1,1405%) frente a la jornada previa, es decir, el 5 de enero de 2026.

Para entender lo que significa ese precio del bolívar en términos prácticos, le presentamos dos conversiones básicas: bolívar a dólar y bolívar a peso colombiano (COP). En primer lugar, si 1 USD = 308,1546 Bs, entonces 1 Bs = 0,003245 USD. Esta relación es consistente con calculadoras de referencia que muestran que Bs 1 USD 0,003245 a la tasa BCV de hoy.



Ahora bien, para llevar esa referencia al contexto colombiano, tomemos la TRM oficial (Tasa Representativa del Mercado) de Colombia vigente para el 6 de enero de 2026, que fue de $3.770,03 COP por USD. Con esa TRM, un bolívar hoy equivale aproximadamente a 12.230 COP (3.770,03 / 308.1546). En otras palabras, 1 Bs = $12.230 COP, y 1 USD = $3.770,03 COP. El Banco Central de Venezuela compartió las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este martes:



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 6 de enerp

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 360,50390344 Yuan CNY 44,12988872 Lira Turca TRY 7,16257156 Rublo RUB 3,81190747

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

Fecha Banco Compra Venta 05/01/2026 Banco Nacional de Crédito (BNC) 305,9873 307,5390 05/01/2026 Banco Mercantil 307,7462 308,0983 05/01/2026 N58 Banco Digital 309,8134 310,2111 05/01/2026 Banco Exterior 305,6331 — 05/01/2026 BBVA Provincial 306,2750 308,9214 05/01/2026 Otras Instituciones 307,7860 311,7110

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de captura de Maduro: "Prepárense"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje vago a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, diciéndoles simplemente: "Prepárense", informó este martes The Wall Street Journal (WSJ).



De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban "grandes cambios" en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

Esta indirecta, revelada por "personas familiarizadas con el asunto" citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que Trump espera trabajar con estas empresas en nuevas oportunidades.

"Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo", declaró Trump el pasado fin de semana. "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país".

El plan de la Casa Blanca depende en gran medida de la disposición de las grandes petroleras, especialmente Chevron -la única gran compañía estadounidense que aún opera en el país-, para inyectar capital. Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300.000 millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta.

No obstante, su producción actual es de unos 900.000 barriles diarios, menos del 1 % del consumo mundial, apunta el WSJ. Las acciones de Chevron subieron alrededor del 5 % el lunes, mientras que Exxon Mobil avanzó cerca del 2 % y ConocoPhillips casi un 3%. Sin embargo, el rotativo señala que fuentes familiarizadas con la postura de Chevron indicaron que, por ahora, el gigante "no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar significativamente la producción".

