Precio del dólar en Colombia hoy, martes 12 de agosto, según Banco de la República

Este martes 12 de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) abrió en $4.045,87, según el reporte oficial del Banco de la República. El precio del dólar hoy representa un incremento de $11,13 frente a la tasa del día anterior, que se ubicó en $4.034,74. La variación diaria fue del 0,28 %, lo que indica una leve tendencia alcista en la jornada más reciente.

El comportamiento del dólar en la jornada del lunes 11 de agosto mostró una relativa estabilidad. La diferencia de $11,13 registrada hoy sugiere un repunte moderado, aunque dentro de los márgenes de volatilidad habituales del mercado. El comportamiento del dólar en lo que va del mes de agosto ha estado marcado por una tendencia bajista. El 1 de agosto, la TRM se ubicó en $4.186,71, lo que significa que en menos de dos semanas la divisa ha perdido $140,84, equivalente a una variación negativa del -3,36 %.

El análisis de la TRM en relación con otros períodos permite contextualizar el comportamiento actual del dólar:



Últimos 7 días: la TRM ha disminuido $51,51 (-1,26 %).

Últimos 30 días: se registra un aumento de $41,97 (1,05 %).

Desde el inicio del año: el dólar ha caído $363,28 (-8,24 %).

Comparación interanual: frente al 12 de agosto de 2024, la TRM ha bajado $18,64 (-0,46 %)

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Le contamos cuáles son los precios aproximados del dólar hoy en casas de cambio de seis ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio para compra Precio para venta Bogotá D.C. $3.970 $4.040 Medellín $3.840 $3.990 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $4.000 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial que indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense en un día determinado. Esta tasa se calcula con base en las operaciones reales de compra y venta de divisas que se realizan en el mercado cambiario colombiano, y es publicada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La importancia de la TRM en Colombia radica en que funciona como referencia para una amplia gama de transacciones económicas y financieras. Por ejemplo, empresas que importan productos utilizan la TRM para calcular el costo de sus compras en dólares, mientras que quienes exportan bienes reciben sus pagos en esa moneda y deben convertirlos a pesos según esta tasa. Asimismo, los ciudadanos que realizan pagos internacionales, reciben remesas o planean viajes al exterior, ven reflejado el impacto de la TRM en sus gastos diarios.

Además, la TRM influye en el precio de bienes y servicios que dependen de insumos importados, lo que puede incidir directamente en la inflación. También afecta el valor de la deuda externa del país y de las empresas, ya que una variación en el tipo de cambio puede aumentar o disminuir el monto que se debe pagar en pesos. Por estas razones, la TRM es considerada un indicador clave de la salud económica nacional y de la confianza que los mercados tienen en la moneda colombiana.



El dólar bate un récord histórico en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense batió un nuevo récord este lunes en el mercado cambiario informal cubano al cotizarse a 400 pesos (CUP), lo que representa una depreciación del 1.567 % de la moneda nacional con respecto al billete verde desde la reforma monetaria de 2021. Este nuevo máximo –registrado por el índice elaborado por el medio independiente El Toque, referente del mercado informal– coincide con el proceso gubernamental de dolarización parcial de la economía, en una profunda crisis desde hace más de cinco años.

Economistas independientes coinciden en apuntar que, tras este hito, el CUP mantiene su tendencia bajista por la compleja situación macroeconómica del país y la creciente relevancia del dólar en la isla. Por su parte, el cambio oficial para personas jurídicas se mantiene fijo en 24 CUP por dólar y el tipo para personas físicas sigue en 120 CUP por billete verde, lo que genera fuertes desequilibrios económicos.

El Ejecutivo cubano precisa de divisas para importar combustible y alimentos, principalmente, en un momento en el que se tambalean las tradicionales fuentes de divisas -el turismo, las remesas y la exportación de servicios profesionales- por las sanciones estadounidenses y la gestión económica interna. El Gobierno, que importa el 80 % de lo que se consume en la isla, ha dolarizado en los últimos meses gran parte de su red de establecimientos comerciales y empezado a cobrar en divisas por algunos de los servicios estatales y de su amplia cartera de empresas.

Se trata de una "medida necesaria", explicó el primer ministro Manuel Marrero, que la describió como una de las piezas clave del programa de recuperación económica, aunque el Ejecutivo es consciente de sus consecuencias sociales. El propio presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció en el Parlamento el pasado julio que la dolarización ha dado pie a un “ensanchamiento” de las “brechas que marcan la desigualdad social”.

Al respecto, el economista cubano Pavel Vidal aseguró a EFE que, a diferencia de otras economías latinoamericanas con monedas depreciadas con respecto al dólar, en la isla no se ha acompañado a esa caída con un incremento salarial ajustado a la inflación. “En Cuba no tenemos esos mecanismos (...) Por tanto, el hecho de que se siga sobrepasando esa marca de la tasa de cambio informal tiene un costo mucho más alto sobre el empobrecimiento de la familia”, lamentó.

En ese sentido, Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y director de su Observatorio sobre la Economía Cubana, ligó directamente la depreciación del CUP a la mayor presencia del dólar en la isla. "En la medida en que el Gobierno cubano abra más tiendas en dólares y la población disponga de menos alternativas en pesos para asegurar sus necesidades (...), va a seguir subiendo el dólar", sentenció en entrevista con EFE.

El Toque elabora su tasa con base a un algoritmo, sin intervención humana, que sigue cientos de anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtra valores anómalos y extremos, y calcula la media de las cifras expresadas. El sistema está supervisado por el reconocido economista cubano Pavel Vidal y cinco expertos cubanos consultados por EFE coincidieron en calificar de confiable el método, pese a reconocer que tiene ciertas limitaciones.

Marrero adelantó ante el parlamento en julio que el Ejecutivo tiene previsto anunciar una nueva tasa de cambio del peso antes de acabar el año. En principio, según ya había avanzado él mismo anteriormente, se trataría un tipo flotante que se modificaría diariamente. Varios expertos consultados por EFE consideraron que esta nueva tasa difícilmente será un tipo único y general –lo que tendría graves consecuencias para las cuentas estatales– y apuntaron que quizá se trate de un proceso gradual que empiece con un nuevo tipo para el sector minorista.

Esto supondría, alertaron, sumar una nueva tasa a las tres actuales: las dos oficiales y la informal. "La historia económica demuestra que es un error muy grave de política cambiaria adoptar tipos de cambio múltiples (...)", advirtió De Miranda.

Vidal agregó a este respecto que "muchos países de América Latina" experimentaron con tasas de cambio múltiples en los años setenta y ochenta del siglo pasado "y se sabe que generan millones de distorsiones en la economía", además de fomentar "desigualdad" y "corrupción”.

