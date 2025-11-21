En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM hoy

Precio del dólar hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM hoy

La Tasa Representativa del Mercado registra un incremento de $ 24,54, equivalente a una variación de 0,66 %, en comparación con el precio del pasado 20 de noviembre. Le contamos, además, cómo se cotiza el euro hoy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de nov, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM viernes 21 de noviembre
Getty Images

