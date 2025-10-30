Precio del dólar hoy, jueves 30 de octubre de 2025, en Colombia: TRM se acerca a los $3.900

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el jueves 30 de octubre de 2025 es de $3.885,29. Este valor se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios financieros autorizados, y tiene vigencia de 24 horas. El precio del dólar hoy representa un incremento de $10,45 respecto al miércoles 29 de octubre, cuando la TRM fue de $3.874,84. En términos porcentuales, el aumento diario fue de 0,27 %, lo que indica una leve apreciación del dólar frente al peso colombiano.

Durante el mes de octubre, el dólar ha mostrado una tendencia bajista moderada. La TRM inició el mes en $3.923,55 el 1 de octubre y cerró el 29 de octubre en $3.874,84, lo que representa una disminución de $48,71 o -1,24%.



Valores extremos

Valor máximo del mes: $3.933,31 (15 de octubre)

Valor mínimo del mes: $3.808,12 (20 de octubre)

Promedio mensual: $3.877,84

Mediana: $3.877,07

Valor más frecuente: cercano a $3.900

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 30 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 28 de octubre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.800 – venta $3.910

compra $3.800 – venta $3.910 Medellín: compra $3.770 – venta $3.920

compra $3.770 – venta $3.920 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.870

compra $3.820 – venta $3.870 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL