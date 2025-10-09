Precio del dólar hoy, jueves 9 de octubre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 9 de octubre de 2025 en Colombia fue fijada en $3.879,80 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, según el reporte oficial del Banco de la República. Esta cifra representa una leve variación positiva de $12,26 pesos (0,32%) frente al valor registrado el miércoles 8 de octubre, cuando la TRM se ubicó en $3.867,54.

La diferencia de $12,26 pesos entre la TRM de hoy y la del miércoles evidencia una tendencia alcista moderada, que se ha venido consolidando desde el martes 7 de octubre, cuando el dólar se cotizaba en $3.853,19. En tres días, la divisa ha ganado $26,61 pesos, lo que representa un incremento acumulado de aproximadamente 0,69%. Este repunte se da luego de una semana en la que el dólar mostró una tendencia bajista, con valores que oscilaron entre los $3.853 y $3.897.

Durante los primeros nueve días de octubre, el dólar ha mostrado una tendencia bajista sostenida, aunque con episodios de recuperación puntual. El mes inició con una TRM de $3.923,55 el miércoles 1 de octubre, y ha descendido progresivamente hasta llegar a los $3.879,80 actuales. Este descenso de $43,75 pesos en lo que va del mes representa una variación negativa del 1,12%, lo que indica una revaluación del peso colombiano frente al dólar. El comportamiento ha sido relativamente estable, con una volatilidad promedio de 33 puntos y una desviación estándar de 19,03, lo que sugiere que las fluctuaciones han sido moderadas.



El valor mínimo registrado en octubre hasta la fecha fue del martes 7 de octubre, mientras que el máximo fue el del primer día del mes. El promedio de la TRM en este período ha sido de $3.881,58, y la mediana se ha ubicado en $3.874,18, lo que confirma que la mayoría de los valores han estado cercanos a los $3.880.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 8 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este miércoles, 8 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.810 – venta $3.930

compra $3.810 – venta $3.930 Medellín: compra $3.760 – venta $3.910

compra $3.760 – venta $3.910 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.830 – venta $3.870

compra $3.830 – venta $3.870 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

