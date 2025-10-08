En vivo
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

Precio del dólar hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

Desde el inicio de octubre, la divisa ha perdido $56,01, lo que representa una caída acumulada de 1,43% en lo corrido del mes. Vea el precio del dólar en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 8 de oct, 2025
Precio dólar hoy en Colombia: TRM este miércoles, 8 de octubre de 2025
Getty Images

