Precio del dólar hoy, martes 7 de octubre de 2025, en Colombia: sigue bajando la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 7 de octubre de 2025 se fijó en $3.853,19 pesos colombianos por dólar estadounidense, según datos oficiales del Banco de la República. Esta cifra representa una caída de $20,99 pesos frente al valor registrado el lunes 6 de octubre, cuando la TRM se ubicó en $3.874,18. La variación porcentual diaria fue de -0,54%, lo que confirma una tendencia bajista que ha caracterizado el comportamiento del dólar en lo corrido del mes de octubre.

La caída de $20,99 frente al lunes se suma a una serie de reducciones que han marcado el inicio de octubre, consolidando una pérdida acumulada de $70,36 pesos desde el primer día del mes, cuando la TRM se ubicaba en $3.923,55. Durante los primeros siete días de octubre, el dólar ha mantenido una trayectoria bajista, con una variación acumulada de -1,79% respecto al inicio del mes. El promedio de la TRM en lo corrido de octubre ha sido de $3.888,96, con un valor mínimo de $3.853,19 y un máximo de $3.923,55. La mediana se ha ubicado en $3.882,09, lo que indica que la mayoría de los valores han estado por debajo de los $3.900 pesos.

El mes de septiembre también estuvo marcado por una tendencia bajista en la TRM. El dólar inició el mes en $4.018,41 y cerró el 30 de septiembre en $3.901,29, lo que representa una disminución de $117,12 pesos, equivalente a una variación de -2,91%. Durante septiembre, el valor mínimo de la TRM fue de $3.844,47 (registrado el 24 de septiembre), mientras que el máximo fue el del primer día del mes. El promedio mensual se ubicó en $3.922,21, con una mediana de $3.906,24 y una desviación estándar de 47,22, lo que indica una mayor volatilidad en comparación con octubre.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 7 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes 6 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.810 – venta $3.930

compra $3.810 – venta $3.930 Medellín: compra $3.760 – venta $3.910

compra $3.760 – venta $3.910 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.860

compra $3.820 – venta $3.860 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



