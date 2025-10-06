En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
GAZA
DONALD TRUMP
VIRGINIA VALLEJO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en Colombia: así está TRM

Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en Colombia: así está TRM

En lo corrido del mes, el dólar ha mostrado una reducción acumulada de $49,37 pesos, equivalente a una variación del -1,26 % desde el primero de octubre. Así se cotiza la moneda en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Precio del dólar en Colombia hoy, lunes 6 de octubre de 2025
Precio del dólar en Colombia hoy, lunes 6 de octubre de 2025, según el Banco de la República -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad