Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en Colombia: así está TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes, 6 de octubre de 2025, se ubica en 3.874,18 pesos colombianos, según el reporte oficial de la Superintendencia Financiera. Este valor refleja una estabilidad frente al cierre del pasado viernes, cuando la TRM se situó en $3.897,64, lo que representa una disminución de $23,46 pesos en tres días hábiles. Este comportamiento se enmarca en una tendencia a la baja que ha caracterizado el mercado cambiario colombiano en las últimas semanas. En lo corrido del mes de octubre, el dólar ha mostrado una reducción acumulada de $49,37 pesos, equivalente a una variación del -1,26 % desde el primero de octubre, cuando la TRM se ubicaba en $3.923,55.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante el mes de septiembre, el dólar también presentó una tendencia bajista. La TRM inició el mes en $4.018,41 y cerró el 30 de septiembre en $3.901,29, lo que representa una reducción de $117,12 pesos, equivalente a una variación del -2,91%. El promedio mensual fue de $3.922,21, con un valor mínimo de $3.844,47 y un máximo de $4.018,41. La mediana de la TRM en septiembre fue de $3.906,24, y el valor más frecuente se ubicó en torno a $3.900, similar al comportamiento observado en octubre. La desviación estándar fue de $47,22, lo que indica una mayor volatilidad en comparación con octubre. El coeficiente de variación fue de 1,20 %, reflejando una dinámica más activa en el mercado cambiario durante ese mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 6 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes 6 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.820 – venta $3.940

compra $3.820 – venta $3.940 Medellín: compra $3.800 – venta $3.940

compra $3.800 – venta $3.940 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.840 – venta $3.870

compra $3.840 – venta $3.870 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL