Precio del dólar hoy, viernes 3 de octubre de 2025, en Colombia: así va TRM

Este viernes 3 de octubre de 2025, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.897,64, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por la Superintendencia Financiera. Esta cifra refleja una leve variación frente al comportamiento de la divisa en días anteriores, manteniéndose por debajo de la barrera de los $4.000 pesos, una tendencia que ha caracterizado el mercado cambiario colombiano en las últimas semanas.

La TRM del jueves 2 de octubre de 2025 fue de $3.890,00, lo que significa que el dólar subió $7,64 pesos en la jornada de hoy. Esta variación representa un incremento porcentual del 0,2%, una cifra que, aunque modesta, indica un leve repunte en el valor de la divisa estadounidense frente al peso colombiano.

En términos prácticos, esta diferencia implica que por cada 100 dólares, hoy se pagan $389.764 pesos, mientras que ayer se pagaban $389.000 pesos, es decir, $764 pesos más. Para quienes realizan transacciones en dólares, esta variación puede tener implicaciones en el costo de importaciones, pagos internacionales o inversiones en moneda extranjera.



Durante el mes de septiembre de 2025, el dólar presentó una tendencia bajista en Colombia. La TRM inició el mes en $4.018,41 el lunes 1 de septiembre y cerró en $3.901,29 el martes 30 de septiembre. Esta diferencia de $117,12 pesos representa una variación mensual del -2,91%, lo que confirma una depreciación del dólar frente al peso colombiano en ese período.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 3 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este miércoles 1 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.820 – venta $3.930

compra $3.820 – venta $3.930 Medellín: compra $3.790 – venta $3.930

compra $3.790 – venta $3.930 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.840 – venta $3.870

compra $3.840 – venta $3.870 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

