ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 3 de octubre de 2025, en Colombia: así va TRM

Precio del dólar hoy, viernes 3 de octubre de 2025, en Colombia: así va TRM

En comparación con el precio del dólar ayer, jueves 2 de octubre, la TRM hoy tuvo un leve aumento de $7,64 pesos. Este es el costo de la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de oct, 2025
Precio dólar hoy en Colombia: TRM el 3 de octubre de 2025, según Banco de la República
Precio dólar hoy en Colombia: TRM el 3 de octubre de 2025, según Banco de la República
Getty Images

