En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 28 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Precio del dólar hoy, martes 28 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El primero de octubre, la TRM se ubicaba en $3.923,55, lo que significa que en 28 días la divisa ha perdido $79,35, equivalente a una reducción mensual del 2,02%

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM
Precio del dólar hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad