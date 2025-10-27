Precio del dólar hoy, lunes 27 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El precio del dólar en Colombia para este lunes 27 de octubre de 2025 se ubicó en $3.858,63, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una disminución de $30,13 frente al valor registrado el pasado viernes 24 de octubre, cuando la TRM fue de $3.888,76. En términos porcentuales, la variación entre ambos días fue de -0,77%, lo que indica una leve apreciación del peso colombiano frente al dólar al inicio de la semana.

Durante el mes de octubre, el comportamiento del dólar ha mostrado una tendencia general a la baja. El primer día hábil del mes, el 1 de octubre, la TRM se ubicó en $3.923,55. Desde entonces, la divisa estadounidense ha perdido $64,92, lo que equivale a una variación negativa del 1,65% en lo corrido del mes. Esta caída ha sido progresiva, con algunos repuntes intermedios, pero sin superar nuevamente el umbral de los $3.933,31, que fue el valor máximo alcanzado el 15 de octubre.

El valor mínimo del dólar en octubre se registró el lunes 20, cuando la TRM fue de $3.808,12. Desde ese punto, la moneda extranjera tuvo un leve repunte en los días siguientes, alcanzando los $3.900,82 el jueves 23, antes de volver a descender el viernes 24 y estabilizarse en los $3.858,63 actuales. El promedio de la TRM durante este mes ha sido de $3.879,20, lo que indica que la mayoría de los días el dólar se ha mantenido por debajo de los $3.900.



En términos de comportamiento porcentual, la variación mensual acumulada hasta el 27 de octubre es de -1,65%, mientras que la variación anual, comparando con el mismo día del año anterior, es de -10,61%, lo que representa una caída de $458,10 en doce meses. Frente al inicio del año, cuando la TRM era de $4.409,15, la disminución acumulada es de $550,52, equivalente a una revaluación del peso colombiano del 12,49%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 27 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este jueves, 23 de octubre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.830 – venta $3.940

compra $3.830 – venta $3.940 Medellín: compra $3.750 – venta $3.900

compra $3.750 – venta $3.900 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.860

compra $3.820 – venta $3.860 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL