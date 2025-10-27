En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Precio del dólar hoy, lunes 27 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Precio del dólar hoy, lunes 27 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Frente al inicio del año, cuando la TRM era de $4.409,15, la disminución acumulada en el precio del dólar es de $550,52, equivalente a una revaluación del peso colombiano del 12,49%.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de oct, 2025
